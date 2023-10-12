الشباب والرياضة تصل بقوافل حياة كريمة لقرية أم الحويطات بالبحر الأحمر

الشباب والرياضة تصل بقوافل حياة كريمة لقرية أم الحويطات بالبحر الأحمر
التاريخ
10/12/2023 2:38:26 PM
(MENAFN
- Youm7) نفّذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين فعاليات قوافل "حياة كريمة بقرية أم الحويطات بمحافظة البحر الأحمر بمشاركة ٥٠٠ ناشء.
وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة الترويحية والتوعوية والرياضية والكشفية حيث بدأت فعاليات اليوم بقراءة القرأن الكريم ، وإقامة ندوة تحت شعار " بناء جيل"
الخاصة بالمؤتمر الوطني للنشء ،
بهدف تعريف النشء بأنجازات الدولة المصرية ، ورؤيه مصر ٢٠٣٠ ، وحثهم على المشاركة المجتمعية الفعالة،
والتأكيد علي أهمية
دورهم في بناء مجتمعهم المصري.
وأعقبها
ندوة التوعية الدينية و الاخلاقية " قيمنا من تراثنا "
، وذلك بهدف تعديل الضوابط الأخلاقية لدي النشء و تصحيح المفاهيم المغلوطة ترسيخ القيّم المصرية القديمة و كيفية الاسترشاد بها لنبذ العنف و التطرف .
كما شملت الفعاليات ندوة حول
برنامج "حماية جيل"
لتوعية الفتاة والمرأة ، بدورهم في المجتمع وحقوق الفتاة و المرأة ، بالإضافة إلي تنفيذ ورش ترفيهية للرسم والألعاب الترويحية والرياضية والاستعراضات الحديثة ( زومبا ) ، بجانب الصيحات الكشفية .
وشاركت وزارة الصحة في بعض الورش التوعوية حول كيفية الوقاية من بعض الأمراض والفيروسات وسبل التغلب عليها .
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