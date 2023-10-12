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الشباب والرياضة تصل بقوافل حياة كريمة لقرية أم الحويطات بالبحر الأحمر

10/12/2023 2:38:26 PM
(MENAFN- Youm7) نفّذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين فعاليات قوافل "حياة كريمة بقرية أم الحويطات بمحافظة البحر الأحمر بمشاركة ٥٠٠ ناشء.



وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة الترويحية والتوعوية والرياضية والكشفية حيث بدأت فعاليات اليوم بقراءة القرأن الكريم ، وإقامة ندوة تحت شعار " بناء جيل"
الخاصة بالمؤتمر الوطني للنشء ،
بهدف تعريف النشء بأنجازات الدولة المصرية ، ورؤيه مصر ٢٠٣٠ ، وحثهم على المشاركة المجتمعية الفعالة،
والتأكيد علي أهمية
دورهم في بناء مجتمعهم المصري.




وأعقبها
ندوة التوعية الدينية و الاخلاقية " قيمنا من تراثنا "
، وذلك بهدف تعديل الضوابط الأخلاقية لدي النشء و تصحيح المفاهيم المغلوطة ترسيخ القيّم المصرية القديمة و كيفية الاسترشاد بها لنبذ العنف و التطرف .



كما شملت الفعاليات ندوة حول
برنامج "حماية جيل"
لتوعية الفتاة والمرأة ، بدورهم في المجتمع وحقوق الفتاة و المرأة ، بالإضافة إلي تنفيذ ورش ترفيهية للرسم والألعاب الترويحية والرياضية والاستعراضات الحديثة ( زومبا ) ، بجانب الصيحات الكشفية .

وشاركت وزارة الصحة في بعض الورش التوعوية حول كيفية الوقاية من بعض الأمراض والفيروسات وسبل التغلب عليها .












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