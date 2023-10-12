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طالب مصرى يفوز بالجائزة الذهبية في المسابقة العالمية للابتكار بمشروع طاقة شمسية

10/12/2023 2:38:26 PM
(MENAFN- Youm7) حصل الطالب يوسف ياسر، بالفرقة الرابعة بكلية إدارة الإعمال بجامعة النيل الأهلية ، على المركز الأول عالميًّا و الجائزة الذهبية في مسابقة المعرض الدولي للابتكار والتجارة 2023 بلندن " international inovation & trade expo 2023" بمشاركة 33 دولة من مختلف أنحاء العالم بواقع 2000 ابتكار،
عن مشروعه لتطوير فعالية الألواح الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.



وأعرب يوسف ياسر، الحاصل على المركز الأول في مسابقة المعرض الدولي للابتكار والتجارة 2023 ، عن سعادته بالنجاح الذي حققه بفوزه وكذلك المنافسة القوية التي خاضها مع 2000 مشروع منافس واستطاع ان يحقق هذا المركز المتميز لمصر من خلال مشروعه الخاص بالطاقة الشمسية.



وقال الطالب يوسف ياسر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إن مشروعه لتطوير"، فعالية الألواح الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية" تم اختياره من بين 2000 مشروع مشارك في المسابقة من مختلف دول العالم.



ويوضح الابتكار الخاص بالطالب المصرى يوسف ياسر "أن الخلية الشمسية تحتاج إلى ضوء الشمس مع حرارة ثابتة لتعزيز القدره المنتجه

لانتاج الطاقة.



كما تحتاج الخلايا الشمسية إلى ضوء الشمس بشكل مستمر لتحريك الأيونات أو الفوتونات لتوليد الكهرباء عند تركيز ضوء الشمس، نقوم بزيادة كمية ضوء الشمس مما يزيد من الطاقة التي تولدها الخلية، إذا زادت الحرارة فسوف تنخفض الخلية كفاءتها، لذا فإن التحدي يكمن في تركيز ضوء الشمس بشكل ثابت مع درجه حرارة ثابتة، عندما يمر ضوء الشمس فوق الخلية تتحرك الأيونات وتتفاعل لتوليد تيار كهربائي لذلك تحتاج إلى مزيد من ضوء الشمس معها حرارة ثابتة لإنتاج أعلى طاقة متولدة من اللوح الشمسي .



وعندما يعكس السطح العاكس ضوء الشمس (مع درجة الحرارة الثابته ) الطاقة والواط والأمبير بيتم تعزيز كفاءة الألواح الشمسية بالكمية مباشرة

يتناسب مع مساحة السطح العاكسة بزاوية معينة.



عندما يتم وضع الورق العاكس المصنع من قبلي على الألواح الشمسية يزيد من قدرته ويجعل درجة حرارته عند مستوى معين (درجة حراره معينه) لذلك تزيد من قدرتها، وتعطي الورقة العاكسة المصنعه من قبلي الطاقة الزائدة، وتنتج الحد الأقصى للطاقة التي ولدتها الخلية الشمسيه مع العاكس (71.613 وات) الساعة 1 ظهراً.



ويشير الابتكار إلى أن الخلايا الشمسية تحتاج إلى ضوء الشمس مع حرارة ثابتة لتحسين عملها الكفاءة وتحسين في إنتاج الطاقة المتجددة بخفض في المساحة وزياده في القدره المنتجه.












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