سفير إسبانيا بالقاهرة: ندعو مصر لاستخدام نفوذها الإيجابى لوقف التصعيد فى فلسطين

MENAFN - Youm7) دعا السفير الاسبانى بالقاهرة ألبارو ايرانثو، مصر بضرورة استخدام تأثيرها الايجابى فى المنطقة، لوقف التصعيد الحاصل بين إسرائيل وفلسطين كما فعلت فى أزمات سابقة، ووصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

وقال السفير الإسبانى، فى احتفالية إسبانيا باليوم الوطنى، إن فى هذا الوقت تجرى أحداث مأساوية فى المنطقة المجاورة لمصر، وبعد الهجوم ضد إسرائيل، أعرب رئيس الحكومة الأسبانى عن ذعرنا وإدانتنا لعملية طوفان الأقصى ، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وبالوقف الفورى للعنف ضد جميع المدنيين.

وأكد سفير اسبانيا أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو الطريق الذى يؤدى إلى حل الدولتين، على النحو المحدد فى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وينبغى ممارسة الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولى، مؤكدا رفض العقاب الجماعى وتقديم الإغاثة الإنسانية الفورية لسكان غزة.

وقال السفير، نحتفل باليوم الوطنى لأسبانيا فى 12 أكتوبر وهى ذكرى وصول البعثة الأسبانية إلى أمريكا بقيادة كريستوفر كولومبوس عام 1492، وفى ذلك اليوم، بدأ ما يسمى بالعصر الحديث للبشرية، وبدأ العالم فى الاستفادة من الفرص الهائلة التى أتاحها ربط العالم القديم بالقارة الأمريكية.

وأضاف البارو ايرانثو ، إن أسبانيا أصبحت لاعبا عالميا فى نصفى الكرة الأرضية، ولا يزال هذا الإرث التاريخى ملهمًا لسياستنا الخارجية، وتعد أوروبا والبحر المتوسط وأمريكا هى بالفعل الناقلات الرئيسية للمصالح والعمل الخارجى لأسبانيا.

وأكد البارو ان بين أولويات الرئاسة الأسبانية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، تعزيز العلاقة بين أوروبا وشركائها فى الجنوب، من خلال أجندة جديدة للبحر المتوسط، ففى عطلة نهاية الأسبوع الماضى، استضافت أسبانيا فى قصر الحمراء، جوهرة العمارة العربية الثمينة فى غرناطة، اجتماعات متتالية ناجحة للمجلس الأوروبى والجماعة السياسية الأوروبية.

وأضاف السفير الاسبانى بالقاهرة، إن مصر هى بالفعل لاعب مركزى فى المنطقة، فهى تتمتع بجميع المقومات: جغرافيتها وتاريخها الغنى وعدد سكانها الكبير ومواردها الوفيرة، نقدر مصر بشدة كقوة للاستقرار والأمن فى شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا.

واشار البارو، إلى أن السلطات المصرية حددت برنامجًا طموحًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يسمى رؤية مصر 2030.، وفى سياق دولى صعب، شرعت مصر فى تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للاستقرار المالى والنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم أسبانيا هذه العملية دعما كاملا من خلال مختلف خطوط التعاون.

وبالاتفاق مع السلطات المصرية، تنفذ أسبانيا مشروعات مختلفة تهدف إلى تعزيز المؤسسات العامة والحكم، حيث يعد مشروع CONMIGO مثالًا جيدًا، لأنه يتحدث عن إدارة تدفقات الهجرة، وهى إحدى التحديات الرئيسية للمجتمع الدولى فى القرن الحادى والعشرين.

وفى المجال الاجتماعى، تركز مشروعاتنا على ضمان ألا يتخلف النمو الاقتصادى عن أحد. نحن ندعم برامج التعليم والتدريب التى توفر الفرص للقطاعات الأكثر ضعفا من السكان، مثل المهاجرين وسكان الريف، مع التركيز بشكل خاص على حقوق المرأة وحمايتها.

كما يتم توظيف قدراتنا المالية لدعم تطوير مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية التى تنفذها الشركات الأسبانية فى قطاعات مثل النقل المستدام والطاقة المتجددة ومعالجة المياه، من بين مشروعات أخرى.

كما تشهد تجارتنا الثنائية نموًا بشكل مطرد، وارتفعت التبادلات إلى 4.16 مليار يورو العام الماضي.

ومن خلال تجربتنا المحلية، نعرف كيف يمكن للسياحة أن تصبح حاسمة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل. وأنا راضٍ بشكل خاص لأن مصر أصبحت واحدة من المقاصد السياحية المفضلة للأسبان، فقد جاء إليها ما يقرب من 400 ألف زائر فى العام الماضي، أى أكثر من ضعف العدد فى العام السابق.

وأضاف السفير أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين مصر واسبانيا مكثفة. منذ أن زار رئيس حكومتنا، بيدرو سانتشيث، القاهرة فى ديسمبر 2021، ظل عدد الزيارات المتبادلة ثابتًا.