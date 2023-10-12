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تجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني وكيلًا للأزهر الشريف

10/12/2023 2:38:25 PM
(MENAFN- Youm7) قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر ، التهنئة إلى الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم: (449) لسنة 2023م الذي يتضمن تجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف اعتبارًا من 15 من أكتوبر الجاري وحتى بلوغه السن القانونية.



وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار تجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيًلا للأزهر الشريف، وذلك اعتبارًا من 15 - 10- 2023، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدالات والمعاشات.



وجاء نص القرار: بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديلاته وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 587 لسنة 2020، 462 لسنة 2021، 488 لسنة 2022 وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ قرر:



- المادة الأولى: يُجدد تعيين الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف، وذلك إعتبارًا من 2023/10/15، لحين بلوغه السن القانونية في 2025/3/28، ويُعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.



- المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به إعتبارًا من تاريخ نشره.












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