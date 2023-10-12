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الخارجية الإندونيسية: سيتم إجلاء مواطنينا من فلسطين بمجرد أن يصبح الوضع آمنًا

10/12/2023 2:38:22 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودى أن إجلاء المواطنين الإندونيسيين من فلسطين سيتم بمجرد أن يصبح الوضع آمنًا وسط الهجمات المستمرة هناك.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن مارسودى قولها على هامش الاجتماع الأول رفيع المستوى للدول الأرخبيلية والجزرية الذى يعقد فى جاكرتا: "لدينا بالفعل البيانات عن عدد الإندونيسيين، وهناك خطة إجلاء، لكن الوضع لا يسمح بالتحرك بعد".


وأضافت مارسودى : أنها طلبت الدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى إجلاء الإندونيسيين من قطاع غزة فى فلسطين، والذى أصبح الهدف الرئيسى للغارات الجوية الإسرائيلية، كما تجرى اتصالات مكثفة مع عدة أطراف، لضمان أمن وسلامة المواطنين الإندونيسيين كأولوية.


وتابعت: إن إندونيسيا تقوم حاليًا بإعداد خطة طوارئ لإجلاء المواطنين الإندونيسيين مع عدة سيناريوهات وتتضمن إمكانية إجلاء المواطنين الإندونيسيين عبر الدول الأقرب إلى فلسطين.


وبناء على بيانات الوزارة، فإن هناك 45 إندونيسيا متواجدين حاليا فى فلسطين، و10 منهم فى قطاع غزة كما يوجد أيضًا 230 إندونيسيًا فى عدة مواقع فى إسرائيل.. ولم ترد حتى الآن أى تقارير عن وقوع مواطنين إندونيسيين ضحايا لأعمال العنف المستمرة.







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