كوريا الجنوبية تدعو إلى ضمان سلامة قواتها فى الشرق الأوسط

(MENAFN
- Youm7) دعا وزير الدفاع الكورى الجنوبى، شين وون-سيك، اليوم/الخميس/، القوات الكورية الجنوبية المتمركزة فى الشرق الأوسط، إلى الحفاظ على اليقظة من أجل ضمان سلامة أفرادها، فى أعقاب تصاعد الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن وزير الدفاع أجرى اتصالات هاتفية مع قادة وحدة "دونجميونج" فى لبنان ووحدة "أخ" فى الإمارات العربية المتحدة للتحقق من أحدث الوضع فى المنطقة.
وشدد على الإجراءات الأمنية للقوات، قائلاً: "أرجو منكم تنفيذ المهام مع الأخذ فى الاعتبار سلامة أفراد الوحدة كأولوية قصوى، ولا تتجاهلوا العلامات غير العادية وتوخوا المزيد من الحذر عند تنفيذ العمليات".
وجاءت الدعوة فى الوقت الذى تتبادل فيه إسرئيل والفصائل الفلسطينية إطلاق النار فى قطاع غزة فى أحدث تطور للصراع، مما قد يشكل تهديدًا للقوات الكورية الجنوبية العاملة بالقرب من المنطقة، فكوريا الجنوبية لديها نحو ألف جندى متمركز فى الخارج، بما فى ذلك وحدة "أخ" ووحدة "دونجميونج" ووحدة "تشيونج هيه" للقيام بمهام مكافهة القرصنة قبالة سواحل أفريقيا.
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