كوريا الجنوبية تدعو إلى ضمان سلامة قواتها فى الشرق الأوسط

MENAFN - Youm7) دعا وزير الدفاع الكورى الجنوبى، شين وون-سيك، اليوم/الخميس/، القوات الكورية الجنوبية المتمركزة فى الشرق الأوسط، إلى الحفاظ على اليقظة من أجل ضمان سلامة أفرادها، فى أعقاب تصاعد الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن وزير الدفاع أجرى اتصالات هاتفية مع قادة وحدة "دونجميونج" فى لبنان ووحدة "أخ" فى الإمارات العربية المتحدة للتحقق من أحدث الوضع فى المنطقة.



وشدد على الإجراءات الأمنية للقوات، قائلاً: "أرجو منكم تنفيذ المهام مع الأخذ فى الاعتبار سلامة أفراد الوحدة كأولوية قصوى، ولا تتجاهلوا العلامات غير العادية وتوخوا المزيد من الحذر عند تنفيذ العمليات".



وجاءت الدعوة فى الوقت الذى تتبادل فيه إسرئيل والفصائل الفلسطينية إطلاق النار فى قطاع غزة فى أحدث تطور للصراع، مما قد يشكل تهديدًا للقوات الكورية الجنوبية العاملة بالقرب من المنطقة، فكوريا الجنوبية لديها نحو ألف جندى متمركز فى الخارج، بما فى ذلك وحدة "أخ" ووحدة "دونجميونج" ووحدة "تشيونج هيه" للقيام بمهام مكافهة القرصنة قبالة سواحل أفريقيا.