طائرات الاحتلال تطالب أهالى بيت لاهيا بإخلاء المنطقة تمهيدًا لقصفه

MENAFN - Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن طائرات الاستطلاع للاحتلال الإسرائيلي ألقت منشورات على سكان مدينة بيت لاهيا الواقعة في قطاع غزة شمال جباليا بالقرب من بيت حانون، تطلبهم بضرورة إخلاء هذه المنطقة.

ووفقا لما ذكرته القناة، فقد جرى إخلاء بيت لاهيا تمامًا تمهيدًا لقصفه من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي واستمرارًا للعدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفى وقت سابق دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.