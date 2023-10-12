الصين تعتزم تقديم مساعدة إنسانية طارئة إلى أفغانستان بقيمة 4.18 مليون دولار

MENAFN - Youm7) أعلنت الوكالة الصينية للتعاون الإنمائى الدولى، اليوم/الخميس/، عزم الحكومة الصينية تقديم مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون يوان (4.18 مليون دولار أمريكى) إلى أفغانستان لمساعدة البلاد فى عمل الإغاثة من الزلزال.

وقال المتحدث باسم الوكالة شيوى وى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن إمدادات المساعدة الصينية تتضمن بشكل أساسى الخيام والأسِّرة القابلة للطى والبطانيات السميكة والسترات القطنية والألحفة ومجموعات الإسعافات الأولية العائلية، بما يتوافق مع احتياجات الجانب الأفغاني، وسيتم نقل هذه المساعدات إلى أفغانستان وتوزيعها على المتضررين المحليين.



وأوضح أن الجانب الصينى يعمل أيضًا على تفعيل المساعدة الغذائية الطارئة والترتيبات الإنسانية الأخرى التى خصصها سابقًا للجانب الأفغاني.







