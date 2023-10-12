افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة..صور

MENAFN - Youm7) أقيم مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح بطولة مصر الدولية في نسختها الثامنة والمقرر إقامتها في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني ثم عرض فرعوني بسيط ثم استعراض طابور العرض للفرق المشاركة ثم كلمات للسادة الضيوف.وحضر حفل الإفتتاح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري بقيادة الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد، والدكتور نادر التطاوي نائبا عن وزير الشباب والرياضة، وكريس هولم نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، وهشام التهامي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي عن المنطقة الشمالية، وجيف أوموكيكي عضو الاتحاد الإفريقي للعبة، وشارون سبرينجر مديرة البرامج التدريبية بالاتحاد الدولي ، وجون عضو لجنة التطوير ورئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالاتحاد الدولي.من جانبه، نقل الدكتور نادر التطاوي، تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى جميع اللاعبين والوفود المرافقة المشاركة في البطولة، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر.أوضح نائب وزير الشباب الرياضة أن مصر باتت الوجهة المشرفة لمختلف الاتحادات العربية والقارية والدولية لاستضافة المنافسات الدولية فى ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لهذا التوجه، وحرص السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع رؤساء الاتحادات الرياضية المحلية بالتنسيق مع الاتحادات الدولية المختلفة لاستضافة كافة منافساتها.قال الدكتور علي حسب الله : "أتقدم بخالص الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري للعبة، وأتمنى التوفيق لجميع اللاعبين الذين سيشاركون ليستمتعون بهذه البطولة".بطولة الريشة الطائرةبطولة الريشة الطائرةبطولة الريشة الطائرةبطولة الريشة الطائرةبطولة الريشة الطائرةبطولة مصر الدولية للريشة الطائرةوتشهد البطولة مشاركة 172 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر.وتشهد البطولة حضور مكثف من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة حيث تستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية الدورة تدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم البطولات والمسابقات والتي سيحضرها عدد كبير من أعضاء ومجالس إدارات بعض الاتحادات القارية ولاعبين سابقين بهدف إثقالهم بالخبرات اللازمة.