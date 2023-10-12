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فيديو .. حمدى فتحى يتقدم لمصر بمرمى زامبيا في الدقيقة 93

10/12/2023 2:38:19 PM
(MENAFN- Youm7) أحرز حمدى فتحى لاعب منتخب مصر هدف التقدم بمرمى زامبيا في الدقيقة 93 من عمر المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026

وتوقف اللعب أكثر من دقيقتين بسبب اللجوء إلى تقنية الفار قبل أن يحتسب الحكم الهدف لمنتخب مصر. .

وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد فتوح ومحمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفي الوسط الثلاثي حمدي حمدي ومحمد النني وطارق حامد، وفي الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

واستدعى
المدير الفنى لمنتخب مصر، 25 لاعبًا لـ معسكر الإمارات الذى تتخلله مباراتا زامبيا والجزائر الوديتان، وشملت القائمة: "محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل لحراسة المرمى، محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد وأحمد فتوح ومحمد حمدى ومحمد عبدالمنعم وعلى جبر وأحمد سامى وياسر إبراهيم فى الدفاع، طارق حامد ومروان عطية ومحمد الننى وحمدى فتحى ومحمود حماده وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومصطفى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات فى وسط الملعب، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد ومروان حمدي فى الهجوم.







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