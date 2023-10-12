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منتخب مصر يهزم زامبيا وديا فى الوقت القاتل بهدف حمدى فتحى

10/12/2023 2:38:13 PM
(MENAFN- Youm7) حقق
منتخب مصر
فوزا صعبا أمام نظيره الزامبي، بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، في اللقاء الذى جمع المنتخبين، اليوم، الخميس، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة
كأس أمم أفريقيا 2023
والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .
وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد فتوح ومحمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفي الوسط الثلاثي حمدي فتحي ومحمد النني وطارق حامد، وفي الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".
وينتظر منتخب مصر مباراة جديدة أمام الجزائر الاثنين المقبل في ختام معسكر أكتوبر، وهو المعسكر الإعدادي الأخير قبل انطلاق مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة الأمم الأفريقية المقبلة.
جاءت أخطر المحاولات في الدقيقة الرابعة، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق حمدي فتحي لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح، وفي الدقيقة العاشرة جاءت كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من الطرف الأيمن عن طريق محمد هاني شتتها الدفاع بثبات.
رد المنتخب الزامبي لم يتأخر كثيرا وفي الدقيقة 20 جاء انفراد تام من فاشيون سكالا الذي راوغ محمد هاني وسدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي ببراعة، لكن الفراعنة انتفضوا بعدها وحانت فرصتين لتريزيجيه ومصطفى محمد، الأولى تحولت لضربة ركنية، والثانية مرت بجوار القائم.
محاولات منتخب مصر لم تتوقف وجاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق تريزيجيه شتتها الدفاع بنجاح.
أقرب الفرص للتسجيل جاءت بعد تمريرة طولية رائعة من زيزو على رأس تريزيجيه الذي سدد كرة ارتطمت في العارضة، لترتد إلى صلاح ليمرر الكرة إلى تريزيجيه ليسدد كرة بعيدة عن المرمى.
وبعد اختراق رائع من محمد هاني من وسط الملعب ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى، واستمرت الخطورة في أخر ربع ساعة بفضل التبديلات التنشيطية بنزول مرموش وعمر كمال وخروج محمد هاني وتريزيجيه ومن قبلهم نزول مروان عطية بدلا من طارق حامد.
وفى الدقيقة 80 سدد البديل مروان عطية تصويبة صاروخية مرت أعلى عارضة الحارس الزامبى .
وفى الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع جاء هدف المباراة الوحيد برأسية حمدى فتحى ، بعد عرضية رائعة من أحمد السيد زيزو، تسكن شباك الرصاصات النحاسية.
وشارك مصطفى فتحي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بديلًا لـ محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليطلق حكم المباراة بعدها بدقيقة واحدة نهاية المباراة بفوز الفراعنة بهدف نظيف.




















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