المنتخب الأولمبى يسجل الهدف الأول في مرمى الأردن عن طريق حسام عبد المجيد

(MENAFN
- Youm7) تقدم
المنتخب الأولمبي ، أمام الأردن بهدف دون رد، سجله حسام عبد المجيد في الدقائق الأولى من زمن المواجهة الودية، التي تجمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.
وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي لودية الأردن كالتالي: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - محمد حمدي، وخط الوسط: محمد شحاتة - علي زعزع - محمود جهاد - محمود صابر، الهجوم: مصطفى سعد ميسي - أسامة فيصل".
ويتواجد على مقاعد بدلاء المنتخب الأولمبي كل من: محمد سيحا - علي الجابري - محمد مغربي - عربي بدر - محمود عبد الرسول - أحمد فوزي - أحمد عاطف قطة - محمد طارق - بلال مظهر - محمد أشرف - أحمد سيد عبد النبي - ماجد هاني - أحمد جمال - أحمد نادر حواش.
وكان المنتخب الأولمبي قد انتظم في معسكر مغلق منذ يوم الاثنين الماضي بالقاهرة استعدادًا لخوض ودية الأردن، ومباراة ودية أخرى أمام منتخب أوزبكستان تقام يوم الاثنين المقبل في ملعب الأخير.
ويدير مباراة المنتخب الأولمبي الودية أمام الأردن طاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه شريف عبد الله مساعد أول، وهاني عبد الفتاح مساعد ثاني، ومحمد عباس قابيل حكم رابع.
وضمت قائمة المنتخب كلا من: "حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- على زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن".
وحرص محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب على تحفيز اللاعبين والإشادة بهم خلال حديثه معهم قبل انطلاق التدريب مشددا فى حديثه على أن المرحلة الحالية مهمة جدا فى تحديد هوية واسماء المرشحين لتمثيل مصر فى الأولمبياد، وهذا حلم يداعب خيال اى لاعب.
وأكد بركات أن العدالة شعار المرحلة الحاسمة فى الاختيارات وأن الجهاز الفني حريص كل الحرص على منح الفرصة للجميع والدليل أن هناك أسماء كانت موجودة قد خرجت وهناك أسماء جديدة، مؤكدا ضرورة استثمار الفرصة وبذل جهود مكثفة من الجميع لنيل ثقة البرازيلي ميكالى الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع.
ورفض البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، ضم أي مدرب مساعد للجهاز الفني المعاون له بديلًا عن وائل رياض، الذي تم تصعيده ليصبح مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب مواليد 2005، مفضلًا عدم تواجد وائل رياض مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد باريس، والتركيز فى مهمته الجديدة مع منتخب الشباب.
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