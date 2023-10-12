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المنتخب الأولمبى يسجل الهدف الأول في مرمى الأردن عن طريق حسام عبد المجيد

10/12/2023 2:38:12 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم
المنتخب الأولمبي ، أمام الأردن بهدف دون رد، سجله حسام عبد المجيد في الدقائق الأولى من زمن المواجهة الودية، التي تجمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.
وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي لودية الأردن كالتالي: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - محمد حمدي، وخط الوسط: محمد شحاتة - علي زعزع - محمود جهاد - محمود صابر، الهجوم: مصطفى سعد ميسي - أسامة فيصل".
ويتواجد على مقاعد بدلاء المنتخب الأولمبي كل من: محمد سيحا - علي الجابري - محمد مغربي - عربي بدر - محمود عبد الرسول - أحمد فوزي - أحمد عاطف قطة - محمد طارق - بلال مظهر - محمد أشرف - أحمد سيد عبد النبي - ماجد هاني - أحمد جمال - أحمد نادر حواش.
وكان المنتخب الأولمبي قد انتظم في معسكر مغلق منذ يوم الاثنين الماضي بالقاهرة استعدادًا لخوض ودية الأردن، ومباراة ودية أخرى أمام منتخب أوزبكستان تقام يوم الاثنين المقبل في ملعب الأخير.
ويدير مباراة المنتخب الأولمبي الودية أمام الأردن طاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه شريف عبد الله مساعد أول، وهاني عبد الفتاح مساعد ثاني، ومحمد عباس قابيل حكم رابع.
وضمت قائمة المنتخب كلا من: "حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- على زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن".
وحرص محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب على تحفيز اللاعبين والإشادة بهم خلال حديثه معهم قبل انطلاق التدريب مشددا فى حديثه على أن المرحلة الحالية مهمة جدا فى تحديد هوية واسماء المرشحين لتمثيل مصر فى الأولمبياد، وهذا حلم يداعب خيال اى لاعب.
وأكد بركات أن العدالة شعار المرحلة الحاسمة فى الاختيارات وأن الجهاز الفني حريص كل الحرص على منح الفرصة للجميع والدليل أن هناك أسماء كانت موجودة قد خرجت وهناك أسماء جديدة، مؤكدا ضرورة استثمار الفرصة وبذل جهود مكثفة من الجميع لنيل ثقة البرازيلي ميكالى الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع.
ورفض البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، ضم أي مدرب مساعد للجهاز الفني المعاون له بديلًا عن وائل رياض، الذي تم تصعيده ليصبح مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب مواليد 2005، مفضلًا عدم تواجد وائل رياض مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد باريس، والتركيز فى مهمته الجديدة مع منتخب الشباب.








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