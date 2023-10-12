Thursday, 12 October 2023 11:00 GMT

واشنطن: عقوبات على كيانين وسفينتين لنقل نفط روسي تتجاوز أسعاره سقف (جي 7)

10/12/2023 2:38:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 10 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على كيانين وسفينتين على ارتباط بنقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها يؤكد التزام واشنطن "مع شركائها الدوليين" تجاه "الحد بشكل مسؤول من أرباح النفط الحكومية الروسية وتقييد آلة الحرب الروسية".
وأكد البيان "يقظة" الوزارة والتحالف المعني بفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي الذي يضم إلى جانب الولايات المتحدة كلا من أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا في "مراقبة امتثال شركات الشحن والسفن المشاركة في تجارة النفط الروسية أثناء استخدام خدمات مقدمي خدمات تحالف تحديد سقف الأسعار."
وشدد نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو في تصريح تضمنه البيان على الاستمرار بالالتزام "بتنفيذ سياسة الحد الأقصى للأسعار الرامية إلى تحقيق هدفين وهما خفض أرباح النفط التي تعتمد عليها روسيا لشن حربها الظالمة ضد أوكرانيا والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية وإمداداتها رغم الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا".
كما أكد أدييمو مواصلة "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذين الهدفين".
من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن سياسة وضع سقف لأسعار النفط الروسي "تعمل على تعزيز استقرار السوق العالمية بينما تحد من عائدات النفط الحكومية الروسية في حين تشن روسيا حربها الظالمة ضد أوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية".
وبالتوازي مع العقوبات الأمريكية أصدر أعضاء التحالف "تقريرا استشاريا للسلامة البحرية" موجها للشركات العاملة في "صناعة النفط البحرية والقطاعات ذات الصلة".
وقال أعضاء التحالف في بيان مشترك نشرته وزارة الخزانة الأمريكية إن التقرير الاستشاري يهدف إلى "تعزيز الممارسات المسؤولة في صناعة النفط البحري وتعزيز الامتثال للحد الأقصى لأسعار النفط الخام والمنتجات النفطية".
وأشار البيان إلى أنه "من خلال اعتماد التوصيات الواردة في الوثائق الاستشارية والإرشادات السابقة يمكن لأصحاب المصلحة تقليل تعرضهم للمخاطر المحتملة المرتبطة بالتطورات الأخيرة في تجارة النفط البحرية".
يذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حددت سقفا للنفط الروسي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022 ينص على بيعه بسعر لا يتجاوز 60 دولارا للبرميل الواحد. (النهاية)

ر س ر / م ع ع




MENAFN12102023000071011013ID1107233647

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث