واشنطن: عقوبات على كيانين وسفينتين لنقل نفط روسي تتجاوز أسعاره سقف (جي 7)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 10 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على كيانين وسفينتين على ارتباط بنقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها يؤكد التزام واشنطن "مع شركائها الدوليين" تجاه "الحد بشكل مسؤول من أرباح النفط الحكومية الروسية وتقييد آلة الحرب الروسية".
وأكد البيان "يقظة" الوزارة والتحالف المعني بفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي الذي يضم إلى جانب الولايات المتحدة كلا من أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا في "مراقبة امتثال شركات الشحن والسفن المشاركة في تجارة النفط الروسية أثناء استخدام خدمات مقدمي خدمات تحالف تحديد سقف الأسعار."
وشدد نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو في تصريح تضمنه البيان على الاستمرار بالالتزام "بتنفيذ سياسة الحد الأقصى للأسعار الرامية إلى تحقيق هدفين وهما خفض أرباح النفط التي تعتمد عليها روسيا لشن حربها الظالمة ضد أوكرانيا والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية وإمداداتها رغم الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا".
كما أكد أدييمو مواصلة "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذين الهدفين".
من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن سياسة وضع سقف لأسعار النفط الروسي "تعمل على تعزيز استقرار السوق العالمية بينما تحد من عائدات النفط الحكومية الروسية في حين تشن روسيا حربها الظالمة ضد أوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية".
وبالتوازي مع العقوبات الأمريكية أصدر أعضاء التحالف "تقريرا استشاريا للسلامة البحرية" موجها للشركات العاملة في "صناعة النفط البحرية والقطاعات ذات الصلة".
وقال أعضاء التحالف في بيان مشترك نشرته وزارة الخزانة الأمريكية إن التقرير الاستشاري يهدف إلى "تعزيز الممارسات المسؤولة في صناعة النفط البحري وتعزيز الامتثال للحد الأقصى لأسعار النفط الخام والمنتجات النفطية".
وأشار البيان إلى أنه "من خلال اعتماد التوصيات الواردة في الوثائق الاستشارية والإرشادات السابقة يمكن لأصحاب المصلحة تقليل تعرضهم للمخاطر المحتملة المرتبطة بالتطورات الأخيرة في تجارة النفط البحرية".
يذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حددت سقفا للنفط الروسي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022 ينص على بيعه بسعر لا يتجاوز 60 دولارا للبرميل الواحد. (النهاية)
ر س ر / م ع ع
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