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وصول طائرة أردنية إلى مطار (العريش) المصري لتسليم مساعدات للجانب الفلسطيني

10/12/2023 2:38:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 10 (كونا) -- أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري اليوم الخميس وصول طائرة أردنية إلى مطار (العريش) الدولي المصري لتسليم مساعدات إنسانية وأدوية تحملها على متنها إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر المصري في بيان أنها تعمل على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق المستمرين مع نظيرتها في قطاع غزة لإيصال المساعدات من داخل مصر وخارجها إلى الفلسطينيين عبر الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأضاف البيان أن الهلال الأحمر المصري يعمل على رصد وتوفير جميع الاحتياجات الإغاثية والملحة للفلسطينيين الذين تضرروا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي العنيف والمتواصل على القطاع.
ووفقا لبيان لوزارة الخارجية المصرية في وقت سابق اليوم دعت القاهرة جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار (العريش) تمهيدا لتسليمها للجانب الفلسطيني.
وحددت السلطات المصرية مطار (العريش) لاستقبال المساعدات الإنسانية كافة من الدول والأطراف والمنظمات الدولية المختلفة لتقديمها إلى الجانب الفلسطيني تخفيفا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف والمتواصل.
وشددت مصر وفقا للبيان على أن "المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم المبادرة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن".
وأضافت أنه "بخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة فإن معبر (رفح) الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة".
غير أنها أوضحت أن تعرض "مرافق المعبر الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي".
وطالبت مصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة "تجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع". (النهاية)

م م / م ع ع




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