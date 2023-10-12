وزير داخلية فرنسا يقرر حظر جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 12 - 10 (كونا) -- قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الخميس حظر جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين واعتقال المنظمين و"مثيري الشغب" وذلك بعد يومين من سماح باريس بتنظيم مظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت محطة (بي إف إم) الإخبارية أن دارمانان وجه بالحظر "المنهجي" للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين واعتقال المنظمين و"مثيري الشغب" حيث أرسل هذه التعليمات "الصارمة" التي يجب تطبيقها إلى جميع المحافظات.
ومنذ بدء العملية العسكرية تجاه المستوطنات التي تحمل اسم (طوفان الأقصى) عبرت فرنسا صراحة عن انحيازها للاحتلال الإسرائيلي حيث أعلن ذلك جميع المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دان الهجمات التي تستهدف الاحتلال.
ويأتي قرار وزير الداخلية الفرنسي بحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بعدما تجمع الآلاف من مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في مسيرة بالدائرة ال16 في العاصمة باريس يوم الأول من أمس الثلاثاء وسط إجراءات أمنية مشددة بدعوة من المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا. (النهاية)
م ع / م ع ع
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