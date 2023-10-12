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وزير داخلية فرنسا يقرر حظر جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

10/12/2023 2:38:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 12 - 10 (كونا) -- قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الخميس حظر جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين واعتقال المنظمين و"مثيري الشغب" وذلك بعد يومين من سماح باريس بتنظيم مظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت محطة (بي إف إم) الإخبارية أن دارمانان وجه بالحظر "المنهجي" للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين واعتقال المنظمين و"مثيري الشغب" حيث أرسل هذه التعليمات "الصارمة" التي يجب تطبيقها إلى جميع المحافظات.
ومنذ بدء العملية العسكرية تجاه المستوطنات التي تحمل اسم (طوفان الأقصى) عبرت فرنسا صراحة عن انحيازها للاحتلال الإسرائيلي حيث أعلن ذلك جميع المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دان الهجمات التي تستهدف الاحتلال.
ويأتي قرار وزير الداخلية الفرنسي بحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بعدما تجمع الآلاف من مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في مسيرة بالدائرة ال16 في العاصمة باريس يوم الأول من أمس الثلاثاء وسط إجراءات أمنية مشددة بدعوة من المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا. (النهاية)

م ع / م ع ع




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