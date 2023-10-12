انطلاق منافسات بطولة البحرين الخامسة للجولف

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 12 - 10 (كونا) -- انطلقت منافسات بطولة البحرين الخامسة للجولف اليوم الخميس على ملاعب النادي الملكي للجولف بمشاركة 85 لاعبا.
وشهدت منافسات اليوم نتائج متميزة لعدد من اللاعبين رغبة منهم في تحقيق المراكز المتقدمة التي ستؤهلهم للوصول إلى منافسات اليوم الختامي.
وتصدر الجولة الأولى اللاعب السعودي خالد عطية بعد أن حقق 65 نقطة بمعدل سبع ضربات تحت المعدل متقدما على مواطنه علي السخة الذي حقق 68 نقطة فيما جاء اللاعب القطري صالح الكعبي في المركز الثالث بعد أن جمع 69 نقطة.
وفي باقي المراكز تقاسم اللاعبان القطري علي الشهراني والأردني موسى شناعه المركز الرابع وجاء البريطاني جيك ويلشاير في المركز السادس في حين حل في المركز السابع اللاعب البحريني يوسف جناحي واللاعب البريطاني ماركوس ودوتن واللاعبان الإماراتيان دان بيرن وجاي مولاين.
وستتواصل أحداث وفعاليات البطولة في جولتها الثانية غدا الجمعة وهي جولة مهمة سيتم من خلالها تصفية واختيار اللاعبين المشاركين في الجولة الختامية. (النهاية)
خ ن ع / م ع ع
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