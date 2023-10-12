رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يبحث مع وزير الداخلية السعودي تعزيز مسارات التعاون المشترك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في الكويت والسعودية إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود الشيخ طلال الخالد في مقر وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس.
وحضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر الصباح وعدد من كبار المسؤولين بوزارتي الداخلية في الكويت والسعودية. (النهاية)
ع س ط / م ع ع
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