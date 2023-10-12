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رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يبحث مع وزير الداخلية السعودي تعزيز مسارات التعاون المشترك

10/12/2023 2:38:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في الكويت والسعودية إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود الشيخ طلال الخالد في مقر وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس.
وحضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر الصباح وعدد من كبار المسؤولين بوزارتي الداخلية في الكويت والسعودية. (النهاية)

ع س ط / م ع ع




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