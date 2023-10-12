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الأمين العام للحلف الأطلسي: الوضع بالشرق الأوسط يمثل تحديا صعبا للغاية

10/12/2023 2:38:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 12 - 10 (كونا) -- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الخميس إن الوضع في الشرق الأوسط أصبح الآن يمثل "تحديا صعبا للغاية".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شتولتنبرغ بعد اختتام وزراء دفاع الدول الأعضاء بالحلف اجتماعا لهم استمر يومين ناقشوا خلاله المستجدات في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة بالإضافة إلى التطورات في العراق وكوسوفو وأوكرانيا.
وذكر شتولتنبرغ أنه "مع تطور هذا النزاع (في غزة) من المهم حماية المدنيين وهذا ما عبر عنه الحلفاء بوضوح أيضا" مشيرا إلى أن "هناك قواعد للحرب وهناك طلبات للتناسب وقد سلط العديد من الحلفاء الضوء على هذا الأمر".
كما تناول الوزراء في اجتماعهم المستجدات المتعلقة ببعثات الحلف الأطلسي وعملياته بما يتضمن غرب البلقان والعراق.
وأوضح شتولتنبرغ في هذا الصدد أن "مهمتنا في العراق هي توسيع دعم المؤسسات الأمنية العراقية" للمساعدة في منع عودة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وأعلن أن (ناتو) قرر اليوم تعيين مساعد الأمين العام للحلف توم غوفوس منسقا خاصا للحلف لشؤون مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن غوفوس "سيضمن أن يظل رد (ناتو) على الإرهاب قويا وفعالا ومتماسكا".
يذكر أن غوفوس شغل في السابق منصب نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون سياسات أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو). (النهاية)

ن خ / م ع ع




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