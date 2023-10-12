الأمين العام للحلف الأطلسي: الوضع بالشرق الأوسط يمثل تحديا صعبا للغاية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 12 - 10 (كونا) -- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الخميس إن الوضع في الشرق الأوسط أصبح الآن يمثل "تحديا صعبا للغاية".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شتولتنبرغ بعد اختتام وزراء دفاع الدول الأعضاء بالحلف اجتماعا لهم استمر يومين ناقشوا خلاله المستجدات في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة بالإضافة إلى التطورات في العراق وكوسوفو وأوكرانيا.
وذكر شتولتنبرغ أنه "مع تطور هذا النزاع (في غزة) من المهم حماية المدنيين وهذا ما عبر عنه الحلفاء بوضوح أيضا" مشيرا إلى أن "هناك قواعد للحرب وهناك طلبات للتناسب وقد سلط العديد من الحلفاء الضوء على هذا الأمر".
كما تناول الوزراء في اجتماعهم المستجدات المتعلقة ببعثات الحلف الأطلسي وعملياته بما يتضمن غرب البلقان والعراق.
وأوضح شتولتنبرغ في هذا الصدد أن "مهمتنا في العراق هي توسيع دعم المؤسسات الأمنية العراقية" للمساعدة في منع عودة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وأعلن أن (ناتو) قرر اليوم تعيين مساعد الأمين العام للحلف توم غوفوس منسقا خاصا للحلف لشؤون مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن غوفوس "سيضمن أن يظل رد (ناتو) على الإرهاب قويا وفعالا ومتماسكا".
يذكر أن غوفوس شغل في السابق منصب نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون سياسات أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو). (النهاية)
ن خ / م ع ع
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