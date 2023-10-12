رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يشدد على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 10 (كونا) -- شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس على دور الجيش اللبناني في "حماية الأمن والاستقرار" وعلى "التعاون الوثيق" مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) جنوبي لبنان.
وقال ميقاتي في تصريح لوسائل الإعلام عقب انتهاء اجتماع لمجلس الوزراء إن لبنان "في عين العاصفة" وإنه يلتزم بتطبيق القرارات الدولية خاصة القرار 1701.
وأضاف أن ما يجري على حدود لبنان الجنوبية وعلى طول (الخط الأزرق) "يثير القلق والاستنكار" وهو نتيجة لخرق العدو الإسرائيلي الدائم للقرار 1701.
وأشار إلى أنه على تواصل مع المسؤولين الدوليين "الذين بادروا إلى الاتصال لوضعنا في صورة الطلب إلينا السعي لتهدئة الأوضاع".
وأضاف أنه على تواصل كذلك مع جميع القوى السياسية الفاعلة في لبنان للطلب منها "ضبط النفس" وعدم الانجرار إلى مخططات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية القوى الفاعلة في المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياتها" والضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والبدء بمفاوضات تؤدي إلى "وقف دوامة العنف وعودة الهدوء".
وكان قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اللواء أرولدو لاثارو أكد في وقت سابق من اليوم أنه رغم الأحداث "المثيرة للقلق " في الأيام الماضية لا يزال الوضع في منطقة عمليات (يونيفيل) "مستقرا ولكنه متقلب".
وشهدت الحدود اللبنانية الجنوبية منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في قطاع غزة يوم السبت الماضي توترا من حين لآخر من إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وقصف مدفعي من جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. (النهاية)
ك ب ش / م ع ع
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