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رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يشدد على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار

10/12/2023 2:38:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 10 (كونا) -- شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس على دور الجيش اللبناني في "حماية الأمن والاستقرار" وعلى "التعاون الوثيق" مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) جنوبي لبنان.
وقال ميقاتي في تصريح لوسائل الإعلام عقب انتهاء اجتماع لمجلس الوزراء إن لبنان "في عين العاصفة" وإنه يلتزم بتطبيق القرارات الدولية خاصة القرار 1701.
وأضاف أن ما يجري على حدود لبنان الجنوبية وعلى طول (الخط الأزرق) "يثير القلق والاستنكار" وهو نتيجة لخرق العدو الإسرائيلي الدائم للقرار 1701.
وأشار إلى أنه على تواصل مع المسؤولين الدوليين "الذين بادروا إلى الاتصال لوضعنا في صورة الطلب إلينا السعي لتهدئة الأوضاع".
وأضاف أنه على تواصل كذلك مع جميع القوى السياسية الفاعلة في لبنان للطلب منها "ضبط النفس" وعدم الانجرار إلى مخططات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية القوى الفاعلة في المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياتها" والضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والبدء بمفاوضات تؤدي إلى "وقف دوامة العنف وعودة الهدوء".
وكان قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اللواء أرولدو لاثارو أكد في وقت سابق من اليوم أنه رغم الأحداث "المثيرة للقلق " في الأيام الماضية لا يزال الوضع في منطقة عمليات (يونيفيل) "مستقرا ولكنه متقلب".
وشهدت الحدود اللبنانية الجنوبية منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في قطاع غزة يوم السبت الماضي توترا من حين لآخر من إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وقصف مدفعي من جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. (النهاية)

ك ب ش / م ع ع




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