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(الكويت) الكويتي يفوز على (الأهلي) المصري ويحرز المركز الثالث بالبطولة العربية للسلة في قطر

10/12/2023 2:38:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 - 10 (كونا) -- أحرز نادي (الكويت) الكويتي المركز الثالث في البطولة العربية للأندية لكرة السلة ال35 التي استضافتها العاصمة القطرية (الدوحة) بعد فوزه اليوم الخميس على نظيره (الأهلي) المصري بنتيجة (87 - 84).
وقال مشرف فريق نادي (الكويت) جعفر حسين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن الفريق "قدم مستوى فنيا جيدا وكان ندا قويا" لفريق (الأهلي) واستطاع أن يحرز المركز الثالث بالبطولة بالانتصار على النادي المصري "المعروف بقوته".
وأضاف حسين أن فريق نادي (الكويت) لكرة السلة "يسير بخطى جيدة" مؤكدا أن خسارة لقب البطولة العربية "ليست نهاية الطريق بل البداية لتقديم مستوى قوي ومنافس لمختلف البطولات سواء المحلية أو القارية ورفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل".
من جانبه أحرز نادي (بيروت) اللبناني لقب البطولة العربية للأندية لكرة السلة بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي (جمعية سلا) المغربي بنتيجة (86 - 75).
وقدم (بيروت) مستوى فنيا عاليا خلال أشواط المباراة الأربعة واستطاع أن يتقدم بالنتيجة وتحقيق لقب البطولة العربية في نسختها ال35 التي انطلقت فعالياتها في (الدوحة) في الأول من أكتوبر الجاري. (النهاية)

س س س / م ع ع




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