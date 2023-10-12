(الكويت) الكويتي يفوز على (الأهلي) المصري ويحرز المركز الثالث بالبطولة العربية للسلة في قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 - 10 (كونا) -- أحرز نادي (الكويت) الكويتي المركز الثالث في البطولة العربية للأندية لكرة السلة ال35 التي استضافتها العاصمة القطرية (الدوحة) بعد فوزه اليوم الخميس على نظيره (الأهلي) المصري بنتيجة (87 - 84).
وقال مشرف فريق نادي (الكويت) جعفر حسين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن الفريق "قدم مستوى فنيا جيدا وكان ندا قويا" لفريق (الأهلي) واستطاع أن يحرز المركز الثالث بالبطولة بالانتصار على النادي المصري "المعروف بقوته".
وأضاف حسين أن فريق نادي (الكويت) لكرة السلة "يسير بخطى جيدة" مؤكدا أن خسارة لقب البطولة العربية "ليست نهاية الطريق بل البداية لتقديم مستوى قوي ومنافس لمختلف البطولات سواء المحلية أو القارية ورفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل".
من جانبه أحرز نادي (بيروت) اللبناني لقب البطولة العربية للأندية لكرة السلة بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي (جمعية سلا) المغربي بنتيجة (86 - 75).
وقدم (بيروت) مستوى فنيا عاليا خلال أشواط المباراة الأربعة واستطاع أن يتقدم بالنتيجة وتحقيق لقب البطولة العربية في نسختها ال35 التي انطلقت فعالياتها في (الدوحة) في الأول من أكتوبر الجاري. (النهاية)
س س س / م ع ع
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