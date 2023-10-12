وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي نصرة لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول(بترا) - نظمت فعاليات شعبية وحزبية مساء اليوم الخميس، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي في العاصمة عمان، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة المئات من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالب المشاركون في الوقفة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الغاشم، الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وتعد صريح على شعب اعزل، اصبح يخشى من الإبادة الجماعية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة.

--(بترا)

رخ/م ق/ح أ

12/10/2023 20:53:30