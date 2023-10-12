وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي نصرة لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول(بترا) - نظمت فعاليات شعبية وحزبية مساء اليوم الخميس، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي في العاصمة عمان، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة المئات من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وطالب المشاركون في الوقفة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الغاشم، الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وتعد صريح على شعب اعزل، اصبح يخشى من الإبادة الجماعية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة.
--(بترا)
رخ/م ق/ح أ
12/10/2023 20:53:30
MENAFN12102023000117011021ID1107233639
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