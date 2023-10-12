منظمات حقوقية: إسرائيل تواصل إبادة سكان قطاع غزة وتهدد عمل المستشفيات بالتوقف التام

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 تشرين الأول (بترا)- أمجد الشوا - استنكرت منظمات حقوقية فلسطينية مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، شن هجماتها الحربية على قطاع غزة، بكثافة نارية هائلة ومدمرة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق في بيان مشترك اليوم، إن قوات الاحتلال استمرت في قصف وتدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها، مع تدمير الشوارع والبنى التحية، مع سعي لتهجير مئات الآلاف عن منازلهم، خاصة في المناطق الشرقية للقطاع.

وأشار إلى أنه مع تصاعد وتيرة الغارات من موقع لآخر، لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة بأسره، بما في ذلك مراكز الإيواء التي تضرر العديد منها جراء القصف الإسرائيلي.

وتسببت الغارات المكثفة عبر الجو والبر والبحر، بمقتل مئات المواطنين المدنيين، وإصابة الآلاف، فيما لا تزال أعداد كبيرة تحت الأنقاض لم تستطع طواقم الإنقاذ من انتشالهم.

وطالبت منظمات حقوق الإنسان بفتح ممر آمن بشكل فوري لتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الضرورية من وقود ومواد طبية وغذائية وضمان تأمين وصول المياه والكهرباء للسكان.

وجددت منظمات حقوق الإنسان مطالباتها للمجتمع الدولي لا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل والفاعل واتخاذ خطوات ملموسة من شأنها وقف عمليات القتل والتجويع ومنع حدوث كارثة إنسانية محققة، والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق الإمدادات الدوائية والإغاثية والوقود للسكان للحد من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية على الأرض.

كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لنظام روما الأساسي، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية لا سيما استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، وملاحقة ومحاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.

--(بترا)

ا ش/م ق/ح أ

12/10/2023 20:50:56