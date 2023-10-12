استشهاد فلسطينية وإصابة نجلها برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 12 تشرين الأول (بترا)- استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب نجلها، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفت المركبة التي كانا يستقلانها، خلال مرورهما بالقرب من يبرود، شمال شرق مدينة رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد المواطنة رندة عبد الله عبد العزيز عجاج (37 عامًا) برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله.

وذكرت وزارة الصحة، أن المواطنة عجاج، وهي من بلدة دير جرير، أصيبت بعيار ناري في الظهر نقلت على إثره إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في حالة حرجة، ليعلن عن استشهادها لاحقًا، فيما أصيب نجلها بالرصاص في القدم والكتف.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

12/10/2023 20:48:43