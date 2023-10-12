شهيدان وثمانية جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال شقة في خانيونس

غزة 12 تشرين الأول(بترا)- استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب ثمانية آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت شقة بمدينة حمد بخانيونس، مما اسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وأصابة ثمانية بجراح. --(بترا) ا ش/م ق/ح أ 12/10/2023 20:40:26

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