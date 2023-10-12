شهيدان وثمانية جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال شقة في خانيونس

شهيدان وثمانية جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال شقة في خانيونس
التاريخ
10/12/2023 2:37:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 تشرين الأول(بترا)- استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب ثمانية آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت شقة بمدينة حمد بخانيونس، مما اسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وأصابة ثمانية بجراح.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
12/10/2023 20:40:26
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