موسكو تطالب المجتمع الدولي الالتزام بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 12 تشرين الأول(بترا) - دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، المجتمع الدولي الالتزام بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي :" موسكو تشدد على ضرورة التزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة".

وأضاف لافروف: "في قمة وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة، تطرقنا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تم الاتفاق على موقف مشترك لعرضه رسميا".

--(بترا)

س ح/ح أ

12/10/2023 20:25:06