موسكو تطالب المجتمع الدولي الالتزام بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

موسكو تطالب المجتمع الدولي الالتزام بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
التاريخ
10/12/2023 2:37:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 12 تشرين الأول(بترا) - دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، المجتمع الدولي الالتزام بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي :" موسكو تشدد على ضرورة التزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة".
وأضاف لافروف: "في قمة وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة، تطرقنا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تم الاتفاق على موقف مشترك لعرضه رسميا".
--(بترا)
س ح/ح أ
12/10/2023 20:25:06
MENAFN12102023000117011021ID1107233635
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