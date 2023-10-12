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موسكو تطالب المجتمع الدولي الالتزام بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

10/12/2023 2:37:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 12 تشرين الأول(بترا) - دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، المجتمع الدولي الالتزام بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي :" موسكو تشدد على ضرورة التزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة".
وأضاف لافروف: "في قمة وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة، تطرقنا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تم الاتفاق على موقف مشترك لعرضه رسميا".
--(بترا)
س ح/ح أ
12/10/2023 20:25:06

MENAFN12102023000117011021ID1107233635

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