سقوط صواريخ في مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان
التاريخ
10/12/2023 2:37:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 12 تشرين الأول (بترا)- دوت صافرات الإنذار مساء اليوم الخميس في مستوطنة المطلة عند الحدود الشمالية مع لبنان وسط حالة من الترقب من قبل إسرائيل .
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإذاعة العبرية العامة، إنه عقب بلاغ تفعيل الإنذار في شمال إسرائيل أطلقت مقاتلات من سلاح الجو صاروخًا اعتراضيًا بعد رصده في سماء إسرائيل، وتم تفعيل الإنذار عقب الاعتراض دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية .
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
12/10/2023 20:16:46
MENAFN12102023000117011021ID1107233634
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