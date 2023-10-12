سقوط صواريخ في مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 12 تشرين الأول (بترا)- دوت صافرات الإنذار مساء اليوم الخميس في مستوطنة المطلة عند الحدود الشمالية مع لبنان وسط حالة من الترقب من قبل إسرائيل .

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإذاعة العبرية العامة، إنه عقب بلاغ تفعيل الإنذار في شمال إسرائيل أطلقت مقاتلات من سلاح الجو صاروخًا اعتراضيًا بعد رصده في سماء إسرائيل، وتم تفعيل الإنذار عقب الاعتراض دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية .

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

12/10/2023 20:16:46