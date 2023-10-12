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الصين: القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط

10/12/2023 2:37:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)-قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الخميس، إن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن جوهر القضية هو حرمان الشعب الفلسطيني من "العدالة".
جاءت تصريحات وانغ خلال مكالمة هاتفية مع سيلسو أموريم، كبير مستشاري الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
كما قال وزير الخارجية الصيني في الاتصال الهاتفي، إن بكين تعارض الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين وتدين انتهاكات القانون الدولي، وفقا لبيان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، نقلته وكالة سبوتنيك.
في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن "قلقها العميق" إزاء تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس.
وقال المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط، تشاي جون، للمسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية، رافائيل هارباز، إن "الصين تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر والعنف بين إسرائيل وفلسطين، وتشعر بالحزن إزاء سقوط ضحايا من المدنيين بسبب الصراع"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي".
وأضاف تشاي أن بكين "تدين الضرر الذي لحق بالمدنيين الأبرياء وتدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء العنف في أقرب وقت ممكن، فضلا عن استئناف محادثات السلام على أساس حل الدولتين لتعزيز ثقة الشعب على الجانبين في تحقيق السلام".
وأكد تشاي جون أن "الصين ليس لديها مصالح أنانية بشأن القضية الفلسطينية، وتقف دائما إلى جانب السلام والإنصاف والعدالة".
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
12/10/2023 20:14:03

MENAFN12102023000117011021ID1107233633

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