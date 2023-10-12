مدربون: البطولة الرباعية فرصة للوقوف على جاهزية الفرق المشاركة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)-أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي الحسين عموتة، على أهمية البطولة الودية الرباعية في منح اللاعبين الفرصة للمشاركة والوقوف على قدراتهم.
وأضاف عموتة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في فندق الريجنسي، قبل يوم على انطلاق البطولة التي تحتضنها عمان، ان المنتخب يتطلع للخروج بأكبر فائدة ممكنة من البطولة، استنادًا لوجود منتخبات مميزة اضافة للأردن إيران والعراق وقطر.
وأشار إلى أن مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الإيراني تعد مكسبًا، خاصة وأنه يتوقع أن تتميز المباراة بالقوة والندية، لذلك تعد فرصة لمعالجة بعض الأخطاء، خصوصًا الدفاعية.
وأكد، أن اللاعب موسى التعمري، أصبح يشكل قيمة فنية كبيرة، وهو طموح ويجب الاقتداء به في ظل التطور المتسارع على مستوى الأداء.
وكشف عموتة عن سبب استبعاد المدافع يزن العرب، موضحا أنه ما يزال ينتظر قرارات اللجنة التأديبية للاتحاد الماليزي بهذا الخصوص، مشيراً أن عدم مشاركة الحارس عبدالله فاخوري مؤخرًا في مباراة الوحدات والكويت الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي هو السبب وراء استبعاده.
بدوره، أكد الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، أن البطولة تعتبر ذات أهمية كبرى، كونها تأتي قبل شهر من تصفيات كأس العالم، إضافة إلى مشاركة منتخبات مهمة مثل قطر وإيران والأردن.
وأضاف، أن الإعداد كان مشابهًا للمشاركات السابقة من حيث اختيار مجموعة مناسبة من اللاعبين، ومن ثم تحسين بعض الحالات الهجومية والدفاعية.
وأوضح كاساس، أن المنتخب العراقي يعاني من غياب عدة لاعبين مهمين مثل سعد ناطق وزيدان إقبال وكيفن يعقوب وآخرين.
من ناحيته، أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب قطري، جاهزية العنابي لمواجهة العراق في افتتاح بطولة الأردن الرباعية غدًا الجمعة.
وأضاف البرتغالي، أن البطولة فرصة إضافية للاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس آسيا قطر 2023".
من جهته، أكد المدير الفني لمنتخب إيران أمير قالينوي، أن البطولة الودية تشكل محطة تحضيرية مهمة قبل المشاركة في كأس آسيا وتصفيات المونديال.
وأضاف، أن البطولة فرصة أخيرة قبل كأس آسيا، وبعد هذه المباريات سندخل تصفيات كأس العالم، لذا يجب أن نستغل هذه البطولة بشكل فعال.
وبين، أن الفريق في وضع جيد جدًا الآن، ولديه حوالي 10 لاعبين مصابين ولم يتمكنوا من التواجد معنا في هذه البطولة.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
12/10/2023 19:55:59
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