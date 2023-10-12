مدربون: البطولة الرباعية فرصة للوقوف على جاهزية الفرق المشاركة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)-أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي الحسين عموتة، على أهمية البطولة الودية الرباعية في منح اللاعبين الفرصة للمشاركة والوقوف على قدراتهم.

وأضاف عموتة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في فندق الريجنسي، قبل يوم على انطلاق البطولة التي تحتضنها عمان، ان المنتخب يتطلع للخروج بأكبر فائدة ممكنة من البطولة، استنادًا لوجود منتخبات مميزة اضافة للأردن إيران والعراق وقطر.

وأشار إلى أن مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الإيراني تعد مكسبًا، خاصة وأنه يتوقع أن تتميز المباراة بالقوة والندية، لذلك تعد فرصة لمعالجة بعض الأخطاء، خصوصًا الدفاعية.

وأكد، أن اللاعب موسى التعمري، أصبح يشكل قيمة فنية كبيرة، وهو طموح ويجب الاقتداء به في ظل التطور المتسارع على مستوى الأداء.

وكشف عموتة عن سبب استبعاد المدافع يزن العرب، موضحا أنه ما يزال ينتظر قرارات اللجنة التأديبية للاتحاد الماليزي بهذا الخصوص، مشيراً أن عدم مشاركة الحارس عبدالله فاخوري مؤخرًا في مباراة الوحدات والكويت الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي هو السبب وراء استبعاده.

بدوره، أكد الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، أن البطولة تعتبر ذات أهمية كبرى، كونها تأتي قبل شهر من تصفيات كأس العالم، إضافة إلى مشاركة منتخبات مهمة مثل قطر وإيران والأردن.

وأضاف، أن الإعداد كان مشابهًا للمشاركات السابقة من حيث اختيار مجموعة مناسبة من اللاعبين، ومن ثم تحسين بعض الحالات الهجومية والدفاعية.

وأوضح كاساس، أن المنتخب العراقي يعاني من غياب عدة لاعبين مهمين مثل سعد ناطق وزيدان إقبال وكيفن يعقوب وآخرين.

من ناحيته، أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب قطري، جاهزية العنابي لمواجهة العراق في افتتاح بطولة الأردن الرباعية غدًا الجمعة.

وأضاف البرتغالي، أن البطولة فرصة إضافية للاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس آسيا قطر 2023".

من جهته، أكد المدير الفني لمنتخب إيران أمير قالينوي، أن البطولة الودية تشكل محطة تحضيرية مهمة قبل المشاركة في كأس آسيا وتصفيات المونديال.

وأضاف، أن البطولة فرصة أخيرة قبل كأس آسيا، وبعد هذه المباريات سندخل تصفيات كأس العالم، لذا يجب أن نستغل هذه البطولة بشكل فعال.

وبين، أن الفريق في وضع جيد جدًا الآن، ولديه حوالي 10 لاعبين مصابين ولم يتمكنوا من التواجد معنا في هذه البطولة.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

12/10/2023 19:55:59