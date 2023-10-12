استشهاد 15 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال منازل بقطاع غزة
التاريخ
10/12/2023 2:37:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 تشرين الأول(بترا)- استشهد 15 فلسطينيًا جراء قصف طائرات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في عدة مناطق بقطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً في رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين بجراح، كما أستشهد أربعة اخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وذكرت المصادر، أن ستة مواطنين فلسطينيين أستشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال قرب الكلية الجامعية بحي تل الهوا غرب غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
12/10/2023 19:52:01
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