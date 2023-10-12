استشهاد 15 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال منازل بقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 تشرين الأول(بترا)- استشهد 15 فلسطينيًا جراء قصف طائرات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في عدة مناطق بقطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً في رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين بجراح، كما أستشهد أربعة اخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن ستة مواطنين فلسطينيين أستشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال قرب الكلية الجامعية بحي تل الهوا غرب غزة.

--(بترا)

ا ش/م ق/ح أ

12/10/2023 19:52:01