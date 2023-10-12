ملتقى عمان الثقافي يعرض لفكر الهاشميين الأدبي والسياسي والاجتماعي...إضافة 1 وأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

وفي الجلسة الثانية من الملتقى، والتي ترأسها أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال الشلبي الذي قرأ ورقة آمر كلية الدفاع الوطني الملكية العميد الركن عزام الرواحنة المعنونة بـ"الثقافة والأمن الوطني" لتعذر حضوره كونه خارج الوطن، حيث لفت الى نظرة الدولة الأردنية إلى "الأمن الوطني" بواقعية، وموضوعية، وشمولية من أجل تحقيق "الأمن المنشود" القائم على مواجهة التهديدات المختلفة لقيم المجتمع الثقافية والعقائدية، والمصلحة العليا للدولة الأردنية.

ولفت إلى أن بناء "إستراتيجية أمنية" قومية يسهم، بالضرورة، إلى "حفظ التوازن" بين "أولويات الأمن القومي" بمفهومه الشامل، والحريات والحقوق للمواطنين، مبينًا أن اهتمام الدولة الأردنية بتطوير الأمن الشامل اتكأ على ثلاثة ركائز هي؛ أمن المواطن، وسيادة الدولة، والتنمية الشاملة بما فيها ذاك البعد الثقافي والفكري والمعرفي.

وبين العميد الركن الرواحنة ضرورة التميز بين نوعين من المفاهيم، ونحن نتحدث عن "الثقافة" و"الأمن الوطني" أو "الأمن القومي"؛ وهما؛ الأمن الثقافي الذي يتمثل بشعور الفرد والجماعة بالاطمئنان على هويتهم، وإحساسهم بالأمان عليها من الخطر والهجوم والتهديد والمحو والتشويه.

ومن هذا المنطلق، يكتسب مفهوم الأمن الثقافي أهميته وخطورته نظراً لارتباطه بالثقافة التي تعدّ مكوناً رئيسياً من مكونات الوجود الإنساني والأمن الوطني.

وفي هذا الإطار، أوضح أن الدولة بمؤسساتها المختلفة تحافظ على "الأمن الثقافي" للجماعة عبر "السياسات الحمائية" و"الاستراتيجيات المستقبلية" التي تقوم على غرس الاعتزاز بالثقافة، وربط الأجيال بتاريخها وكل ما يشكل خصوصيتها الوجودية، فضلاً عن تقوية حس الانتماء لدى الأجيال المتعاقبة.

وبحسبه، أما المفهوم الثاني والمتمثل بالثقافة الأمنية التي تعد مفهومًا أساسيًا لضمان حماية واستدامة الدولة والمجتمع معا. فمن وجهة نظر وصفية، تعد "الثقافة الأمنية" عبارة عن "مجموعة من طرق العمل والتفكير التي تتقاسمها الجهات الفاعلة في الدولة "ويمكن لوزارة الثقافة والتعليم والتعليم العالي، والإعلام على نطاق واسع فيما يتعلق بالتحكم في أهم المخاطر المرتبطة بأنشطتها".

وبين، انه من أجل تأسيس "ثقافة أمنية"، من الأهمية العمل على عدد من الخطوات ومن أبرزها التزام الحكومات الأردنية بتعزيز ودعم الثقافة الأمنية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، وتحديد وتقييم المخاطر التي تتعرض لها الدولة والمجتمع من أجل تحديد إجراءات الوقاية والحماية المناسبة، والتنشئة الأمنية والتوعية.

بدورها، تحدثت المؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر في ورقتها المعنونة "الأمة والدولة في فكر الهاشميين" عن رؤية الهاشميين في بناء الأمة والدولة لا سيما بعد قضاء نحو أربعة قرون تحت الحكم العثماني، حينما لم يعرف العرب مفهوم الدولة آنذاك سواها.

ولفتت إلى أن مملكة الحجاز تعد أول تجربة جسدتها رؤية الهاشميين من خلال فكرهم في بناء الدولة، ومن ثم تأسيس المغفور له الملك فيصل بن الحسين للمملكة العربية السورية ولاحقا المملكة العراقية وصولا الى تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، مبينة أنها جميعا مثلت مفهوم الدولة في فكر الهاشميين.

ونوهت بجهود ودور المغفور له الشريف الحسين بن علي في إرساء فكر النهضة والدولة العربية الحديثة، مستعرضة ابرز ما قام به في هذا الشأن حين تولى إمارة الحجاز عام 1908 من ربط أجزاء الحجاز ببعضها البعض وتأسيس المدارس وغيرها من مظاهر جسدت الرؤية الهاشمية في تأسيس الدولة العربية الحديثة.

كما تحدثت الدكتورة أبو الشعر عن دور المغفور له الملك المؤسس عبدالله بن الحسين في تأسيس الدولة الأردنية الحديثة وإيلائه التعليم والثقافة أهمية كبرى.

وتناول أستاذ الأدب العربي في جامعة اليرموك الدكتور زياد الزعبي في ورقته المعنونة "الملك عبدالله الأول أديبا وشاعرا"، دور وجهود الملك المؤسس في التأسيس للثقافة، مبينا ان المغفور له كان شاعرا وأديبا ومهتما بالتراث العربي ولديه سعة اطلاع، علاوة على ان بلاطه اصبح مكانا يجتمع فيه المثقفين العرب حيث كانت الثقافة ذات طابع عربي.

وتحدث عن الأعمال الشعرية والأدبية للملك المؤسس والتي لم يتم جمع معظمها، داعيا الى العمل على جمع ودراسة هذه الأعمال ونشرها.

ولفت في ورقته الى أن البنى الفكرية للثورة العربية الكبرى كانت تسكن في فكر الملك المؤسس.

وتحدث الدكتور جورج طريف في ورقته المعنونة "مذكرات الملك عبدالله الأول" عن أفكار الملك المؤسس من خلال المذكرات التي أسهمت بإلقاء الضوء على العديد من الأحداث في تلك الحقبة الزمنية، مشيرا الى ان الملك المؤسس دون سيرة حياته وأحوال الحجاز وبلاد الشام والعراق والوقائع التي عاشتها المنطقة.

وبين، أن المذكرات تناولت شؤون المناطق العربية وأحوال ناسها وكل ما يتعلق بالشؤون الدولية حول المنطقة، منوها بأن المذكرات امتازت ببساطة التعبير ورشاقة الأسلوب وبلاغة اللغة.

وأكد، ان المذكرات تظهر النزعة القومية لدى الملك المؤسس والسعي لتحقيق الوحدة العربية والعمل على أساس مباديء الشورى والديمقراطية وارتباط العروبة بالإسلام ، لافتا الى ان فلسطين كانت شغله الشاغل منذ عام 1914.

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة التي ترأسها الدكتور جرار، تناول الباحث الجزائري الدكتور قوي بوحنية في ورقته المعنونة "المقاربة الدينية لجلالة الملك عبدالله الثاني.. السماحة والانفتاح في زمن التطرف والشعبوية" كتاب جلالة الملك عبدالله الثاني المعنون "السلام فرصتنا الأخيرة" ، مبينا ان جلالته عالج فيه موضوعات الإرهاب والتطرف.

كما استعرض الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، منوها بأن هذه الأوراق كانت موجزة وعميقة وتحمل الكثير من المضامين والأفكار.

وقال الدكتور بوحنية، إن جلالة الملك عبدالله الثاني استطاع أن يفجر اللغة في كتاباته وخطاباته بمضامين وأفكار جديدة، وإعلاء القيم الدينية وحقوق الإنسان.

واستحضر ابرز المبادرات التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني وأبرزها أسبوع الوئام الديني التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

ولفت رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة مؤتة الدكتور رضوان المجالي في ورقته المعنونة "الملك الحسين باني النهضة الأردنية المعاصرة" الى العوامل التي أسهمت في بناء وتكوين فكر المغفور له الملك الحسين، منوها بأن هذا الفكر صقل العديد من التوجهات ومنها السياسية والدينية والاجتماعية والتي اتسمت بالاعتدال والسماحة والبشاشة والوضوح.

ونوه بأن المغفور له الملك الحسين نجح في تحقيق ما يطلق عليه بعلم السياسة " البنائية الوظيفية"، وبناء الوحدة الاجتماعية علاوة على انه باني السياسة الخارجية للأردن.

أما اخر المتحدثين أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي استعرض في ورقته المعنونة "الرؤية السياسية للملك عبدالله الثاني"،

الرؤية السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني منذ وصوله للحكم عام 1999، مبينا أنها ارتكزت على المستوى المحلي ببناء دولة حديثة تلعب فيها المؤسسات والقانون الدور المهم لتحقيق أهدافها ضمن منظور التنمية المستدامة الشاملة، وعلى المستوى الدولي تتعلق بتعزيز علاقات الأردن بالدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، من خلال السعي لبناء سلام في المنطقة العربية والعالم، مع تطلع خاص من جلالته لإيجاد حل كامل وشامل وعادل للقضية الفلسطينية التي شكلت جزء كبير من رؤيته وتفكيره وطروحاته المختلفة.

واستعرض في ورقته الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني وما ترتكز عليه من قيم ومضامين وأفكار متقدمة.

وقال "في هذه الأوراق النقاشية يبرز الملك عبد الله الثاني ليس كـ "ملك" صاحب سلطات واسعة في دولة من العالم الثالث بل كـ" مثقف"، و" مفكر" يطرح قضايا فلسفية وفكرية وسياسية للنقاش على الجميع".

كما تناول مبادرات جلالة الملك الدبلوماسية الدينية والتي أتت بسبب اتساع رقعة الإرهاب والتطرف التي عمت العالم ومنه منطقة الشرق الأوسط، وبسبب الاتهامات المستمرة من الغرب وغيره للإسلام وأهله.

وفي هذا الإطار تناول "رسالة عمان" التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2004 وتعد أهم المبادرات لتقريب المذاهب الإسلامية الثمانية من بعضها في التاريخ المعاصر، فضلاً عن كونها رؤية مبكرة لمواجهة التطرف والإرهاب، ومبادرة " كلمة سواء بيننا وبينكم" ومبادرة " أسبوع الوئام".

--(بترا)

م ت/م ق/

12/10/2023 19:49:15