توفر شواغر لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الشهادة الجامعية المتوسطة في البلقاء التطبيقية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 12 تشرين الأول(بترا)- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن توفر شواغر في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم المتوسط) في العديد من التخصصات، علما بأن القبول المباشر في التخصصات سيكون ضمن الحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية الصادرة عن وحدة تنسيق القبول الموحد للعام الحالي.

ودعت الجامعة في بيان لها اليوم جميع الطلبة الراغبين بالقبول الدخول لموقع الجامعة الإلكتروني/ بوابة القبولات، أو من خلال رابط القبول المباشر أدناه:

ق/ح أ

12/10/2023 19:27:38