اليرموك تنظم ندوة العمارة والفنون الإسلامية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 12 تشرين الأول(بترا)- نظمت مكتبة الحسين بن طلال بجامعة اليرموك، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "العمارة والفنون الإسلامية" ضمن سلسلة تجارب مكتبية 5.
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك في كلمة له، إن عقد هذه الندوة يأتي تأكيدا لإيمان جامعة اليرموك بالمهام الأساسية التي تتولاها المكتبات الجامعية في التعليم العالي والبحث العلمي، من تأمين لمصادر المعلومات على اختلافها التقليدي منها والحديث، والتي لا يستغني عنها الدارسون والباحثون في المستويات التعليمية والبحثية المختلفة.
وأضاف أن هذه الندوة تذكر بموضوع تزويد المكتبات بمصادر المعلومات وتنميتها، وهو موضوع من أهم الموضوعات التي تشغل المكتبات حاليا، ومن هنا فقد أولت مكتبة الحسين بن طلال اهتماما خاصا بموضوع العمارة والفنون الإسلامية بمناسبة تلقيها لهدية نفيسة في هذا الموضوع من المرحوم الدكتور صامويل بيترسون.
وأثنى ربابعة على اهتمام الباحثين المشاركين في هذه الندوة من جامعات أردنية مختلفة، وتسليطهم الضوء على جوانب مختلفة من تراثنا المعماري، والفني، والآثاري.
من جهته، أشار مدير المكتبة بالجامعة عمر الغول إلى أن هذه الندوة، تأتي ضمن سلسلة نشاطات المكتبة، مبينا أن هذه الندوة تكتسب خصوصيتها بعد أن تلقت منحة سخية من المرحوم الدكتور صامويل بيترسون، تضمنت نحو 1700 كتاب مختار في موضوع العمارة والفنون الإسلامية.
وأضاف أن هذه المجموعة من الكتب المهداة، وضعت مكتبة الحسين بن طلال في موقع متقدم بين المكتبات الجامعية في المنطقة في هذا الاختصاص.
--(بترا)
س ع/م د/ح أ
12/10/2023 19:26:38
MENAFN12102023000117011021ID1107233628
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