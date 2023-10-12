اليرموك تنظم ندوة العمارة والفنون الإسلامية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 12 تشرين الأول(بترا)- نظمت مكتبة الحسين بن طلال بجامعة اليرموك، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "العمارة والفنون الإسلامية" ضمن سلسلة تجارب مكتبية 5.

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك في كلمة له، إن عقد هذه الندوة يأتي تأكيدا لإيمان جامعة اليرموك بالمهام الأساسية التي تتولاها المكتبات الجامعية في التعليم العالي والبحث العلمي، من تأمين لمصادر المعلومات على اختلافها التقليدي منها والحديث، والتي لا يستغني عنها الدارسون والباحثون في المستويات التعليمية والبحثية المختلفة.

وأضاف أن هذه الندوة تذكر بموضوع تزويد المكتبات بمصادر المعلومات وتنميتها، وهو موضوع من أهم الموضوعات التي تشغل المكتبات حاليا، ومن هنا فقد أولت مكتبة الحسين بن طلال اهتماما خاصا بموضوع العمارة والفنون الإسلامية بمناسبة تلقيها لهدية نفيسة في هذا الموضوع من المرحوم الدكتور صامويل بيترسون.

وأثنى ربابعة على اهتمام الباحثين المشاركين في هذه الندوة من جامعات أردنية مختلفة، وتسليطهم الضوء على جوانب مختلفة من تراثنا المعماري، والفني، والآثاري.

من جهته، أشار مدير المكتبة بالجامعة عمر الغول إلى أن هذه الندوة، تأتي ضمن سلسلة نشاطات المكتبة، مبينا أن هذه الندوة تكتسب خصوصيتها بعد أن تلقت منحة سخية من المرحوم الدكتور صامويل بيترسون، تضمنت نحو 1700 كتاب مختار في موضوع العمارة والفنون الإسلامية.

وأضاف أن هذه المجموعة من الكتب المهداة، وضعت مكتبة الحسين بن طلال في موقع متقدم بين المكتبات الجامعية في المنطقة في هذا الاختصاص.

--(بترا)

س ع/م د/ح أ

12/10/2023 19:26:38