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‎وزير الاتصال الحكومي يعلن تأجيل مؤتمر اليونسكو لإشعار آخر

10/12/2023 2:37:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول(بترا) - أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين تأجيل استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو الدولي ضمن الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب المقرر عقده في 23 من الشهر الحالي، إلى إشعار آخر.
وبين المبيضين في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن قرار التأجيل جاء مشتركًا بين الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو)، نتيجة الأحداث الراهنة في المنطقة.
يشار أن مجلس الوزراء وافق على استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو "الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب" بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي.
(بترا)
هـ أ /ح أ
12/10/2023 19:35:47

MENAFN12102023000117011021ID1107233627

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