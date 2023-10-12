‎وزير الاتصال الحكومي يعلن تأجيل مؤتمر اليونسكو لإشعار آخر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول(بترا) - أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين تأجيل استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو الدولي ضمن الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب المقرر عقده في 23 من الشهر الحالي، إلى إشعار آخر.
وبين المبيضين في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن قرار التأجيل جاء مشتركًا بين الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو)، نتيجة الأحداث الراهنة في المنطقة.
يشار أن مجلس الوزراء وافق على استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو "الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب" بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي.
(بترا)
هـ أ /ح أ
12/10/2023 19:35:47
MENAFN12102023000117011021ID1107233627
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