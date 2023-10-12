البريد الأردني يطلق حملة لجمع التبرعات النقدية والعينية لدعم الأشقاء في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أطلقت شركة البريد الأردني بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملة لجمع التبرعات النقدية والعينية لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، في بيان اليوم الخميس، إن الحملة جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية بمد يد العون إلى الأشقاء في قطاع غزة للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني الراهن.

يشار أن التبرعات النقدية والعينية مجانية ولا تحمل أي رسوم ويمكن التبرع من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطبيق "أي فواتيركم".

--(بترا)

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12/10/2023 19:22:26