Thursday, 12 October 2023 10:58 GMT

البريد الأردني يطلق حملة لجمع التبرعات النقدية والعينية لدعم الأشقاء في غزة

10/12/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أطلقت شركة البريد الأردني بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملة لجمع التبرعات النقدية والعينية لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، في بيان اليوم الخميس، إن الحملة جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية بمد يد العون إلى الأشقاء في قطاع غزة للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني الراهن.
يشار أن التبرعات النقدية والعينية مجانية ولا تحمل أي رسوم ويمكن التبرع من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطبيق "أي فواتيركم".
--(بترا)
غ ح/م ق/ح أ
12/10/2023 19:22:26

MENAFN12102023000117011021ID1107233626

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث