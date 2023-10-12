البريد الأردني يطلق حملة لجمع التبرعات النقدية والعينية لدعم الأشقاء في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أطلقت شركة البريد الأردني بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملة لجمع التبرعات النقدية والعينية لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، في بيان اليوم الخميس، إن الحملة جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية بمد يد العون إلى الأشقاء في قطاع غزة للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني الراهن.
يشار أن التبرعات النقدية والعينية مجانية ولا تحمل أي رسوم ويمكن التبرع من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطبيق "أي فواتيركم".
--(بترا)
غ ح/م ق/ح أ
12/10/2023 19:22:26
MENAFN12102023000117011021ID1107233626
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