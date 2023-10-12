بحث تعزيز التعاون بين الوطنية للتشغيل ومشروع اتش تي يو بلس لتطوير التعليم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة، ومديرعام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن عبدربه الجرابعة والقائمين على مشروع الـ HTUPlus لتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني، سبل وآليات تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وبين الحباشنة خلال اللقاء، دور الوطنية للتشغيل والتدريب، وهي شركة مساهمة خاصة غير ربحية مملوكة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مجال التدريب والتعليم المهني المنتهي بالتشغيل وآلية عملها التي تقوم على المواءمة بين جانبي الطلب والعرض لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة من خلال مراكزها المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

واستعرض الحباشنة تجربة الشركة مع القطاع الخاص في العديد من المواقع والتي أسهمت بتطوير منظومة التدريب وتحسين نسب التشغيل بعد التخرج، كما أشار إلى الشراكات الدولية في عملية التدريب ونقل الخبرات الدولية في مجال التدريب المهني والتقني وخاصة الخبرات الألمانية بالعديد من البرامج والمراكز .

من جانبه، أوضح الدكتور أمين أمين الرئيس التنفيذي لمشروع الـHTUPlus دور المشروع كمبادرة وطنية لتنفيذ رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لتطوير التعليم والتدريب المهني ممولة من بنك الإنماء الألماني، ومؤسسة ولي العهد والذي سيكون بمثابة منارة التعليم والتدريب التقني والمهني لبناء كوادر أردنية مؤهلة من خلال رفد الشباب الأردني مع التركيز على فئة الإناث - بفرص تعليم وتدريب ذات مستوى عال وبمناهج حديثة موائمة لمستجدات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتوفير فرص تدريب عملي وعمل لخريجي التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع سوق العمل وبالتالي إحداث نقلة نوعية في النظرة المجتمعية للتدريب والتعليم التقني والمهني.

بدوره، قدم العميد الركن الجرابعة إيجازًا عن مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني الذي تقوم الشركة الآن بتجهيزه بمساحة (6100)م2 داخل مدينة العقبة الصناعية الدولية وأن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت (73%) والذي سيشتمل على العديد من البرامج وفق أحدث التقنيات العالمية على مهن فريدة يطلبها السوق المحلي والإقليمي، ويحظى هذا المشروع بمتابعة حثيثة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث أنه يحقق الرؤى الملكية السامية ويتواءم مع خطة التحديث الاقتصادي للتخفيف من نسب الفقر والبطالة في المملكة.

--(بترا)

ل م/م ق/ح أ

12/10/2023 19:15:47