تنظيم الاتصالات تحصل على شهادة الآيزو الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- حصلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية "الآيزو 27001:2013" التي تعنى بإنشاء وتطبيق أنظمة إدارة أمن المعلومات، لمركزي البيانات بالهيئة.
وخضعت الهيئة وفق بيان، اليوم الخميس، لعملية تدقيق خارجي في الفترة من 20-24 أيلول الماضي، شملت التحقق من جميع السياسات والإجراءات والعمليات الخاصة بها، والتأكد من استيفائها لمتطلبات وشروط الحصول على الشهادة كافة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس بسام السرحان، إن الحصول على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية يشكل إضافة لإنجازات الهيئة، ويعزز ريادتها على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويكلل جهودها والتزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات التي تعنى بمجال إدارة أمن المعلومات.
وأشار إلى تجهيز مركزي البيانات بالهيئة بأحدث الأجهزة وأنظمة المراقبة والحماية الأمنية وفق أفضل المعايير الدولية؛ مما وفر أعلى مستويات الأمن والحماية لقنوات التواصل مع متلقي الخدمة، مؤكدًا حرص الهيئة على حماية سرية وخصوصية بياناتهم، وقدرتها على إدارة المخاطر المحتملة التي من الممكن التعرض لها جراء ازدياد حجم البيانات والاتصالات الإلكترونية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة SMT Group الدكتور سمير أبو طاحون، أهمية الاستمرارية بالعمل على المعايير الدولية وتطويرها وأهمية الاعتمادية من شركات موثوقة عالميا، معربًا عن فخره تجاه تعاون الهيئة والجهود التي بذلتها وكانت من أهم أسباب الحصول على الشهادة.
وقال المدير العام للشركة الأردنية لتأهيل وتطبيق معايير الجودة الشاملة ومعايير "الآيزو" حسام زيتون، إن تطبيق المعايير الدولية لم تعد ترفا بل ضرورة ملحة لرفع كفاءة العمل اليومي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، مضيفًا أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بإدارتها العليا وكادرها أثبتوا قدرتهم على مواكبة المعايير الدولية.
--(بترا)
غ ح/م ف/م د/ح أ
12/10/2023 19:12:40
MENAFN12102023000117011021ID1107233624
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