تنظيم الاتصالات تحصل على شهادة الآيزو الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- حصلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية "الآيزو 27001:2013" التي تعنى بإنشاء وتطبيق أنظمة إدارة أمن المعلومات، لمركزي البيانات بالهيئة.

وخضعت الهيئة وفق بيان، اليوم الخميس، لعملية تدقيق خارجي في الفترة من 20-24 أيلول الماضي، شملت التحقق من جميع السياسات والإجراءات والعمليات الخاصة بها، والتأكد من استيفائها لمتطلبات وشروط الحصول على الشهادة كافة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس بسام السرحان، إن الحصول على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية يشكل إضافة لإنجازات الهيئة، ويعزز ريادتها على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويكلل جهودها والتزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات التي تعنى بمجال إدارة أمن المعلومات.

وأشار إلى تجهيز مركزي البيانات بالهيئة بأحدث الأجهزة وأنظمة المراقبة والحماية الأمنية وفق أفضل المعايير الدولية؛ مما وفر أعلى مستويات الأمن والحماية لقنوات التواصل مع متلقي الخدمة، مؤكدًا حرص الهيئة على حماية سرية وخصوصية بياناتهم، وقدرتها على إدارة المخاطر المحتملة التي من الممكن التعرض لها جراء ازدياد حجم البيانات والاتصالات الإلكترونية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة SMT Group الدكتور سمير أبو طاحون، أهمية الاستمرارية بالعمل على المعايير الدولية وتطويرها وأهمية الاعتمادية من شركات موثوقة عالميا، معربًا عن فخره تجاه تعاون الهيئة والجهود التي بذلتها وكانت من أهم أسباب الحصول على الشهادة.

وقال المدير العام للشركة الأردنية لتأهيل وتطبيق معايير الجودة الشاملة ومعايير "الآيزو" حسام زيتون، إن تطبيق المعايير الدولية لم تعد ترفا بل ضرورة ملحة لرفع كفاءة العمل اليومي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، مضيفًا أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بإدارتها العليا وكادرها أثبتوا قدرتهم على مواكبة المعايير الدولية.

--(بترا)

غ ح/م ف/م د/ح أ

12/10/2023 19:12:40