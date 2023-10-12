المؤتمر الدولي الآسيوي للطب النووي يختتم أعماله في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- اختتم المؤتمر الآسيوي والأوقيانوسي للطب النووي، أعماله، أخيرًا، الذي عقد بالتشارك مع المؤتمر السنوي للجمعية الأردنية للطب النووي والمصنف من أكبر التجمّعات العلمية في الطب النووي على مستوى العالم.

وقد شهد المؤتمر، الذي انعقد بنسخته الـ15 هذا العام في الأردن نجاحاً مميزاً من حيث الحضور والأوراق النقاشية والتنظيم.

وقال رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية الأردنية للطب النووي الدكتور أكرم الإبراهيم إن 46 متحدثا وخبيراً عالمياً من 34 دولة يمثّلون المؤسسات والجمعيات العالمية في الطب النووي عرضوا أحدث ما وصل إليه تخصص الطب النووي في مجال تشخيص وعلاج الأمراض، وخاصة السرطان والأمراض القلبية والعصبية أمام أكثر من 400 مشارك جاؤوا من أكثر من أربعين دولة.

وأضاف الإبراهيم أنّ المؤتمر ضم 18 جلسة علمية وورشة عمل تم خلالها مناقشة وتسليط الضوء على أهم القضايا العلمية والتحديثات التي شهدها الطب النووي، مثل التصوير الجزيئي الدقيق للسرطان وأمراض القلب والأمراض العصبية، والذي يمكّن التشخيص المبكّر وتوجيه العلاج النوعي، والعلاجات النووية بالنظائر المشعة الحديثة والتي تعتبر من أحدث ما توصل إليه الطب في علاج بعض أنواع السرطانات المستعصية مثل سرطان البروستات.

وتضمن المؤتمر عرضا لأبحاث علمية وأوراق بحثية ضمن مسابقات بحثية مدعومة من الجمعية اليابانية للطب النووي، لدعم الباحثين الشباب في قارة آسيا ومنطقة الباسيفك.

يذكر أنه تم عقد المؤتمر بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والجمعية العالمية للطب النووي، والجمعية العربية للطب النووي، بمشاركة ودعم كبير من الشركات العالمية في مجال تصنيع أجهزة التصوير الطبي من خلال معرض طبي مميز عقد على هامش المؤتمر.

يشار الى ان انعقاد المؤتمر في الأردن يدل على المكانة المرموقة والجهود الكبيرة التي يقدمها الأردن ومركز الحسين للسرطان في مجال تمكين وتطوير تخصص الطب النووي من ناحية توفير الإجراءات التشخيصية والعلاجات النووية المتقدمة، وكذلك تدريب الكوادر في المنطقة العربية وغرب آسيا والإسهام بالأبحاث.

--(بترا)

س ص/م د/ح أ

12/10/2023 19:10:39