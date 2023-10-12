روسيا: مقتل 3 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة أوكرانية مدينة بيلغورود

موسكو 12 تشرين الأول (بترا)- أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الخميس، عن مقتل ثلاثة مواطنين روس جراء استهداف طائرة مسيرة أوكرانية مدينة بيلغورود جنوب غربي البلاد. وذكرت سلطات المدينة في بيان صحفي "نتيجة سقوط مسيرة في ضواحي مدينة بيلغورود دمّر مبنيان سكنيان وتضررت عدة مبان وسيارات نتيجة الانفجار، حيث قتل 3 أشخاص بينهم طفل". --(بترا) س ح/م ق/ح أ 12/10/2023 19:07:39

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