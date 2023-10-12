روسيا: مقتل 3 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة أوكرانية مدينة بيلغورود

روسيا: مقتل 3 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة أوكرانية مدينة بيلغورود
التاريخ
10/12/2023 2:37:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 12 تشرين الأول (بترا)- أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الخميس، عن مقتل ثلاثة مواطنين روس جراء استهداف طائرة مسيرة أوكرانية مدينة بيلغورود جنوب غربي البلاد.
وذكرت سلطات المدينة في بيان صحفي "نتيجة سقوط مسيرة في ضواحي مدينة بيلغورود دمّر مبنيان سكنيان وتضررت عدة مبان وسيارات نتيجة الانفجار، حيث قتل 3 أشخاص بينهم طفل".
--(بترا)
س ح/م ق/ح أ
12/10/2023 19:07:39
MENAFN12102023000117011021ID1107233622
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