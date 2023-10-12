مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الرقمي والبلقاء التطبيقية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 12 تشرين الأول(بترا)- وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى دعم برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وبالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية .

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ورئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني إلى تأهيل الشباب والشابات من طلبة الجامعة للعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال دعم برامج التدريب والتوظيف سواء للطلبة المتوقع تخرجهم أو الخريجين.

و تتضمن مذكرة التفاهم، قيام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن خلال جمعية المهارات الرقمية بدعم وتقديم برامج التدريب المختصة بهدف إكساب طلبة الجامعة والخريجين المهارات الرقمية اللازمة لتأهيلهم ولتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومساعدتهم في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة دوليًا من برامج تدريب تقدمها شركات عالمية كشركة مايكروسوفت وشركة أمازون ويب سيرفسز بعد اجتيازهم للاختبارات المطلوبة.

كما تهدف المذكرة إلى قيام وزارة الاقتصاد الرقمي بتيسير مشاركة ممثلين من القطاع الخاص بالفعاليات الوظيفية داخل الجامعة والقيام بتقديم جلسات للطلبة لتحضيرهم لسوق العمل ومشاركة الجامعة بإحصاءات وبيانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل دوري ومشاركة قصص نجاح طلبة الجامعة في القطاع والإعلان عن فرص التدريب والعمل المتاحة للطلبة من خلال الوزارة.

من جانبه، أكد الهناندة حرص الوزارة على تطوير وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة والخريجين في جامعاتنا الأردنية والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية والتي باتت متطلبًا أساسيًا والمساهمة في تحسين قطاع التعليم والتدريب.

كما أكد الهناندة على ضرورة بدء التدريب على المهارات الرقمية على نطاق واسع باتباع نهج موجه حسب الطلب لتناسب وتوائم متطلبات واحتياجات سوق العمل الأردني وذلك من خلال التعاون مع جمعية المهارات الرقمية التي تهدف الى تطوير وإدارة مجلات التدريب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بدوره، أكد العجلوني أهمية ودور برامج التدريب والتوظيف التي ستوفرها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لطلبة الجامعة والتي تمكنهم من إكساب المهارات والخبرات اللازمة ورفع مستواهم لدخول سوق العمل المحلي والإقليمي .

--(بترا)

أع/م ق/ح أ

12/10/2023 19:06:29