مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الرقمي والبلقاء التطبيقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 12 تشرين الأول(بترا)- وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى دعم برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وبالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية .
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ورئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني إلى تأهيل الشباب والشابات من طلبة الجامعة للعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال دعم برامج التدريب والتوظيف سواء للطلبة المتوقع تخرجهم أو الخريجين.
و تتضمن مذكرة التفاهم، قيام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن خلال جمعية المهارات الرقمية بدعم وتقديم برامج التدريب المختصة بهدف إكساب طلبة الجامعة والخريجين المهارات الرقمية اللازمة لتأهيلهم ولتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومساعدتهم في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة دوليًا من برامج تدريب تقدمها شركات عالمية كشركة مايكروسوفت وشركة أمازون ويب سيرفسز بعد اجتيازهم للاختبارات المطلوبة.
كما تهدف المذكرة إلى قيام وزارة الاقتصاد الرقمي بتيسير مشاركة ممثلين من القطاع الخاص بالفعاليات الوظيفية داخل الجامعة والقيام بتقديم جلسات للطلبة لتحضيرهم لسوق العمل ومشاركة الجامعة بإحصاءات وبيانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل دوري ومشاركة قصص نجاح طلبة الجامعة في القطاع والإعلان عن فرص التدريب والعمل المتاحة للطلبة من خلال الوزارة.
من جانبه، أكد الهناندة حرص الوزارة على تطوير وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة والخريجين في جامعاتنا الأردنية والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية والتي باتت متطلبًا أساسيًا والمساهمة في تحسين قطاع التعليم والتدريب.
كما أكد الهناندة على ضرورة بدء التدريب على المهارات الرقمية على نطاق واسع باتباع نهج موجه حسب الطلب لتناسب وتوائم متطلبات واحتياجات سوق العمل الأردني وذلك من خلال التعاون مع جمعية المهارات الرقمية التي تهدف الى تطوير وإدارة مجلات التدريب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بدوره، أكد العجلوني أهمية ودور برامج التدريب والتوظيف التي ستوفرها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لطلبة الجامعة والتي تمكنهم من إكساب المهارات والخبرات اللازمة ورفع مستواهم لدخول سوق العمل المحلي والإقليمي .
--(بترا)
أع/م ق/ح أ
12/10/2023 19:06:29
MENAFN12102023000117011021ID1107233621
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