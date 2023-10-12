هايل مدربًا لفريق الفيصلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أعلن النادي الفيصلي، عن تعيين أحمد هايل مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم خلفًا للمدير الفني التونسي غازي الغرايري.

وقرر مجلس إدارة النادي الفيصلي في اجتماعه الذي عُقد اليوم الخميس، تعيين الكابتن أحمد هايل مديرًا فنيًا للفريق الأول، وبناء على تنسيبه، تم تعيين الكابتن مؤيد أبو كشك مدربًا عامًا والكابتن عامر شفيع مدربًا للحراس.

وكان المجلس، قرر إنهاء عقد المدير الفني الكابتن غازي الغرايري، ومدرب الحراس عماد مشكاح.

--(بترا)

خ خ/م ق/ح أ

12/10/2023 18:59:41