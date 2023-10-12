هايل مدربًا لفريق الفيصلي
التاريخ
10/12/2023 2:37:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أعلن النادي الفيصلي، عن تعيين أحمد هايل مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم خلفًا للمدير الفني التونسي غازي الغرايري.
وقرر مجلس إدارة النادي الفيصلي في اجتماعه الذي عُقد اليوم الخميس، تعيين الكابتن أحمد هايل مديرًا فنيًا للفريق الأول، وبناء على تنسيبه، تم تعيين الكابتن مؤيد أبو كشك مدربًا عامًا والكابتن عامر شفيع مدربًا للحراس.
وكان المجلس، قرر إنهاء عقد المدير الفني الكابتن غازي الغرايري، ومدرب الحراس عماد مشكاح.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
12/10/2023 18:59:41
MENAFN12102023000117011021ID1107233619
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