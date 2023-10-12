رئيس مجلس النواب يلتقي وزيري الاتصال الحكومي والشؤون السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 نشرين الأول(بترا)- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الخميس، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد.

وأكد الصفدي خلال اللقاء، احترامه وتقديره الكبيرين للأسرة الصحفية، مشيرًا إلى أهمية الدور الوطني الذي تقدمه وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، فهي تحمل رمزية وإرثاً ومكانة كبيرة لدى الأردنيين، وتقوم بدور وطني رقابي مهم على مختلف أوجه الشأن العام.

وقال الصفدي، إن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسير مهمة وعمل مختلف وسائل الإعلام بخاصة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مؤكداً كذلك تقديره لجميع أعضاء نقابة الصحفيين لدورهم الكبير في تعزيز المهنية والموضوعية وتناول جميع الشؤون الوطنية بمسؤولية عالية، لافتًا في الإطار ذاته حرص المجلس على التنسيق مع النقابة حول مختلف التشريعات والقضايا والملفات التي تعنى بالإعلام.

من جهته، أكد نقيب الصحفيين، أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عبر عن تقديره الكامل للصحفيين عمومًا ولجميع الزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وأشار الصفدي وفق السعايدة إلى أن ما حصل سوء فهم وليس إساءة مقصودة للجسم الإعلامي، وإذا فهمت على أنها إساءة، فهذا تقدير مغلوط وليس في مكانه، فالاحترام والتقدير قائم بين البرلمان والجسم الصحفي.

وقال السعايدة خلال اللقاء: إن ما حصل من سوء فهم أو اختلاف في وجهات النظر لن يؤثر على الاحترام المتبادل، ويعالج في إطار من الحوار الهادئ الهادف دوماً إلى تغليب المصلحة الوطنية بعيداً عن الإساءات والتجريح.

-(بترا)

م خ/م ق/ح أ

12/10/2023 18:56:44