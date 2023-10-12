بدء فعاليات المؤتمر 23 لجمعية الأورام الأردنية بنقابة الأطباء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول(بترا)- بدأت اليوم الخميس في فندق حياة عمان، فعاليات المؤتمر 23 لجمعية الأورام الأردنية بنقابة الأطباء، ويناقش آخر المستجدات في تشخيص وعلاج الأورام وخاصة العلاجات المناعية في أورام الجهاز الهضمي والمسالك البولية وأورام الرئة، وأورام الثدي، والأورام النسائية بالإضافة إلى الأورام المتنوعة.

وقال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، الذي أفتتح فعاليات المؤتمر مندوبًا عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن مرض السرطان يحتل المركز الثاني بين الأمراض المسببة للوفاة في العالم، ويعد التدخين والسمنة عاملين من أبرز عوامل الاختطار للسرطان بحسب منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الأردن يعتبر من أعلى الدول في التدخين على المستوى العالمي، مما يزيد فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، وأبرزها أمراض القلب والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، ومرض السكري (النوع الثاني).

وأشار الشبول إلى الجهود الوطنية المبذولة في توفير الكفاءات الصحية المتميزة والتوسع في برامج الإقامة في الاختصاصات الفرعية، لاسيما في طب وجراحة الأورام، مبينًا أن افتتاح مركز سميح دروزة لعلاج الأورام في مستشفيات البشير، ساهم بشكل كبير في تقديم الخدمة العلاجية لمرضى السرطان، وانه يتم تدريب أطباء اختصاص الدم والباطني ومقيمي الباطني في مركز الحسين للسرطان لغايات رفد هذا المركز بالكوادر الطبية المؤهلة.

وبين، بأن وزارة الصحة تسعى إلى إدخال برامج علمية داعمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر لأطباء الأورام في مختلف التخصصات الفرعية، لضمان توفير أفضل السبل العلاجية وفقا لمعايير الرعاية الصحية والطبية المطبقة عالميًا.

بدوره، قال رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور سامي الخطيب، إن الجمعية التي تأسست قبل 29 عاماً تعمل على تطوير هذا الاختصاص الطبي الهام ومتابعة الأبحاث العلمية والمستجدات والعمل على متابعة التعليم الطبي المستمر لتعزيز قدرات الأطباء في أمراض الأورام والذي ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى السرطان ومساعدة المجتمع المحلي في الكشف المبكر.

وأشار الخطيب إلى أن علم أمراض الأورام شهد ثورة كبيرة من الأبحاث العلمية خلال العقدين السابقين، ومعرفة دقيقة بطبيعة مسببات المرض، مشيرًا أنه نتج عن هذه الأبحاث التوصل إلى مجموعة من العلاجات المهمة، وأصبح هناك بصمات وشفرات لكل سرطان وعن إمكانية الشفاء من تلك الأمراض في المراحل المتأخرة وتجنب إعطاء الأدوية.

وأشار الخطيب، إلى أنه كان من المفترض، أن يشارك 40 طبيبًا فلسطينيًا في المؤتمر، إلا أن الإحتلال الإسرائيلي منعهم من ذلك بعد أن تم إغلاق الجسور.

من جهته، أشاد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، بدور أطباء الأورام والدور الذي يقومون به، ومساهمتهم في التخفيف من حدة الخوف من المرض وتعزيز إمكانية الشفاء.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور هاني الطعاني أن المؤتمر يبحث من خلال نحو 35 محاضرة و10 أوراق علمية تم قبولها من قبل اللجنة العلمية من بين العديد من الاوراق العلمية المقدمة للمؤتمر والتي أخذت بعين ألاعتبار آخر المستجدات في تشخيص وعلاج الأورام وخاصة التركيز على أن معالجة الأورام تعتمد على تكاثف جميع التخصصات من باطني وجراحة وأشعة تشخيصية وأشعة علاجية ومختبرات للوصول الى التشخيص بأسرع وقت وتحديد الخطة العلاجية المناسبة لكل مريض.

وأضاف، أن المؤتمر معتمد من قبل المجلس الطبي الأردني بواقع 6 ساعات للحضور و 8 ساعات للمحاضرين لغايات التطوير المهنيCPD.

ويشارك في المؤتمر نحو 200 طبيب من داخل المملكة (وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، الجامعات الأردنية، مركز الحسين للسرطان، بالإضافة إلى أطباء القطاع الخاص)، وكذلك نخبة من الأطباء العرب من الدول العربية، من فلسطين ومصر ولبنان و السعودية وتركيا وأسبانيا.

وافتتح على هامش المؤتمر معرض طبي بمشاركة شركات عارضة، تشمل التجهيزات الطبية والأدوية المتعلقة بمعالجة وجراحة الأورام.

--(بترا)

ع ح/م ق/ح أ

12/10/2023 18:50:33