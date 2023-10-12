الأشغال تنهي العمل بمشروع إعادة تأهيل قصر الملك المؤسس في معان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول(بترا)-أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال مشروع إعادة تأهيل قصر المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول بمحافظة معان "قصر الملك المؤسس"، الذين جرى تنفيذه في سياق المبادرات الملكية السامية، بهدف تطوير القصر إلى متحف وطني، يحاكي تاريخ الدولة الأردنية ونشأتها وتأسيسها.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، فقد أقيم المشروع على مساحة 27 دونمًا، ويتكون من مباني ومعالم أثرية، كانت تشكل محطة سكة الحديد الحجازي لمدينة معان، حيث تم تحديث وترميم الموقع الذي سيحتوي على ثلاثة متاحف، إضافة إلى تجديد المباني القائمة، وإنشاء مبان جديدة وساحات خارجية ومبان خدمية وسياج خارجي، وتنسيق الموقع بصورة متكاملة، وفقاً للمخططات والمواصفات الموضوعة.
ويعد القصر، الذي اتخذه المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول، طيب الله ثراه، كمقر للدفاع الوطني أثناء تواجده في معان، تُحفة معمارية مميزة، حيث راعت التصاميم الجديدة للقصر، القيمة التاريخية والحضارية، ليصبح معلمًا وطنيًا يحوي بين أروقته؛ مقتنيات الملك المؤسس، وصوره وشواهد ووثائق تتعلق بالثورة العربية الكبرى، والأحداث التاريخية المهمة التي شهدها القصر.
--(بترا)
م ح/م ق/ح أ
12/10/2023 18:42:07
MENAFN12102023000117011021ID1107233616
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