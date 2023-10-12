Thursday, 12 October 2023 10:57 GMT

الأشغال تنهي العمل بمشروع إعادة تأهيل قصر الملك المؤسس في معان

10/12/2023 2:37:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول(بترا)-أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال مشروع إعادة تأهيل قصر المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول بمحافظة معان "قصر الملك المؤسس"، الذين جرى تنفيذه في سياق المبادرات الملكية السامية، بهدف تطوير القصر إلى متحف وطني، يحاكي تاريخ الدولة الأردنية ونشأتها وتأسيسها.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، فقد أقيم المشروع على مساحة 27 دونمًا، ويتكون من مباني ومعالم أثرية، كانت تشكل محطة سكة الحديد الحجازي لمدينة معان، حيث تم تحديث وترميم الموقع الذي سيحتوي على ثلاثة متاحف، إضافة إلى تجديد المباني القائمة، وإنشاء مبان جديدة وساحات خارجية ومبان خدمية وسياج خارجي، وتنسيق الموقع بصورة متكاملة، وفقاً للمخططات والمواصفات الموضوعة.
ويعد القصر، الذي اتخذه المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول، طيب الله ثراه، كمقر للدفاع الوطني أثناء تواجده في معان، تُحفة معمارية مميزة، حيث راعت التصاميم الجديدة للقصر، القيمة التاريخية والحضارية، ليصبح معلمًا وطنيًا يحوي بين أروقته؛ مقتنيات الملك المؤسس، وصوره وشواهد ووثائق تتعلق بالثورة العربية الكبرى، والأحداث التاريخية المهمة التي شهدها القصر.
--(بترا)
م ح/م ق/ح أ
12/10/2023 18:42:07

MENAFN12102023000117011021ID1107233616

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث