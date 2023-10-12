الأشغال تنهي العمل بمشروع إعادة تأهيل قصر الملك المؤسس في معان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول(بترا)-أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال مشروع إعادة تأهيل قصر المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول بمحافظة معان "قصر الملك المؤسس"، الذين جرى تنفيذه في سياق المبادرات الملكية السامية، بهدف تطوير القصر إلى متحف وطني، يحاكي تاريخ الدولة الأردنية ونشأتها وتأسيسها.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، فقد أقيم المشروع على مساحة 27 دونمًا، ويتكون من مباني ومعالم أثرية، كانت تشكل محطة سكة الحديد الحجازي لمدينة معان، حيث تم تحديث وترميم الموقع الذي سيحتوي على ثلاثة متاحف، إضافة إلى تجديد المباني القائمة، وإنشاء مبان جديدة وساحات خارجية ومبان خدمية وسياج خارجي، وتنسيق الموقع بصورة متكاملة، وفقاً للمخططات والمواصفات الموضوعة.

ويعد القصر، الذي اتخذه المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول، طيب الله ثراه، كمقر للدفاع الوطني أثناء تواجده في معان، تُحفة معمارية مميزة، حيث راعت التصاميم الجديدة للقصر، القيمة التاريخية والحضارية، ليصبح معلمًا وطنيًا يحوي بين أروقته؛ مقتنيات الملك المؤسس، وصوره وشواهد ووثائق تتعلق بالثورة العربية الكبرى، والأحداث التاريخية المهمة التي شهدها القصر.

--(بترا)

م ح/م ق/ح أ

12/10/2023 18:42:07