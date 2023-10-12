الطفيلة: حملة للتبرع بالدم لصالح غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



الطفيلة 12تشرين الأول (بترا)- نظم حزب الاتحاد الوطني بالتعاون مع مستشفى الطفيلة الحكومي حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان آثم من قبل آلة الحرب الإسرائيلية وذلك ضمن سعي الحزب للتضامن ودعم القضية الفلسطينية وأهلنا الصامدين على ثرى فلسطين.

وعبر أعضاء الحزب المشاركون في الحملة، عن اعتزازهم بمثل هذه المبادرات والحملات التي يطلقها الحزب لدعم الصمود الفلسطيني ومساندة الأشقاء في غزة وفلسطين، مشيرين الى ان هذه الحملة، تأتي التزاما بدعم القضايا الإنسانية والوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة.

بدوره، بين مدير مستشفى الطفيلة الحكومي الدكتور حمزة الصقور، أن المستشفى قام بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال المتبرعين من مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية، مشيرا الى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه هيئات المجتمع المدني في توفير الدم في مثل هذه الظروف.

وأشار ضابط ارتباط الحزب في الطفيلة سعد المطرمي إلى أن هذه الحملة تعتبر الخطوة الأولى من الأنشطة والفعاليات والحملات التي سيتم إطلاقها في الطفيلة، لافتًا إلى أن المستشفى قدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الحملة دعما للأشقاء في غزة.

--(بترا)

س م/م ق/اح

12/10/2023 18:31:28