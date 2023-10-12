الطفيلة: حملة للتبرع بالدم لصالح غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 12تشرين الأول (بترا)- نظم حزب الاتحاد الوطني بالتعاون مع مستشفى الطفيلة الحكومي حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان آثم من قبل آلة الحرب الإسرائيلية وذلك ضمن سعي الحزب للتضامن ودعم القضية الفلسطينية وأهلنا الصامدين على ثرى فلسطين.
وعبر أعضاء الحزب المشاركون في الحملة، عن اعتزازهم بمثل هذه المبادرات والحملات التي يطلقها الحزب لدعم الصمود الفلسطيني ومساندة الأشقاء في غزة وفلسطين، مشيرين الى ان هذه الحملة، تأتي التزاما بدعم القضايا الإنسانية والوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة.
بدوره، بين مدير مستشفى الطفيلة الحكومي الدكتور حمزة الصقور، أن المستشفى قام بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال المتبرعين من مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية، مشيرا الى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه هيئات المجتمع المدني في توفير الدم في مثل هذه الظروف.
وأشار ضابط ارتباط الحزب في الطفيلة سعد المطرمي إلى أن هذه الحملة تعتبر الخطوة الأولى من الأنشطة والفعاليات والحملات التي سيتم إطلاقها في الطفيلة، لافتًا إلى أن المستشفى قدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الحملة دعما للأشقاء في غزة.
--(بترا)
س م/م ق/اح
12/10/2023 18:31:28
MENAFN12102023000117011021ID1107233615
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