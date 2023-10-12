الصليب الأحمر: مستشفيات غزة تواجه خطر التحول إلى مشارح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)– ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف الحد من معاناة المدنيين الناتجة عن الأوضاع في غزة.

وقال المدير الإقليمي للجنة فابريزيو كاربوني في بيان وزعته اللجنة اليوم: مع انقطاع الكهرباء عن غزة، ستفقد المستشفيات مصدر الطاقة، ما يعرض للخطر حياة الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات والمرضى المسنين الذين يعتمدون على إمدادات الأكسجين، كما ستتوقف خدمات غسيل الكلى، ولن يكون من الممكن إجراء تصوير بالأشعة السينية.

واكد انه "من دون الكهرباء، ستواجه المستشفيات خطر التحول إلى مشارح، وستعاني الأسر في غزة بالفعل من صعوبة الحصول على مياه نظيفة، ولا يحتمل أب أو أم أن يسقي طفله العطشان ماءً ملوثاً".

وأضاف، في إطار الجهود المبذولة بشأن هذه القضية، نحن حالياً على اتصال بحماس ومسؤولين إسرائيليين، وبصفتنا وسيطاً محايداً، نحن مستعدون للقيام بزيارات إنسانية وتسهيل التواصل بين الرهائن وأفراد أسرهم وتيسير أي عملية إطلاق سراح في نهاية المطاف.

-- (بترا)

ص خ/اح/

12/10/2023 18:01:15