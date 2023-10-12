الاقتصادي والاجتماعي يجري حوارات حول قطاع التعليم والتدريب المهني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسات تشاورية على مدار يومين متتاليين مع ممثلي القطاع العام والخاص حول تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني وكيفية رفع مستوى الوعي بأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني.

وجاءت الجلسات التشاورية، تحت عنوان "تيسير الحوار بين القطاعين العام والخاص حول سياسة التشغيل وممارسات العمل اللائق المستقبلية في الأردن"، ضمن مشروع التشغيل في الأردن 2030 والممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة العمل، بهدف مناقشة الورقة البحثية التي تم إعدادها، للخروج بتوافقات حولها.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الخميس، تناولت ورقة بحثية للمجلس واقع قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن، كما قدمت بعض التوصيات التي من شأنها أن تنهض بالقطاع من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تمهيد الطريق نحو رفع الوعي بين الأفراد، خاصة خريجي المدارس الثانوية المحتملين وبيئاتهم الاجتماعية بأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني والفرص الوظيفية ذات الصلة.

وأوصت الورقة، بضرورة تعزيز حوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن ليصبح أكثر ملاءمة ويعمل بشكل متسق من خلال مؤسسات راسخة ذات قيادات مؤهلة وشراكات نزيهة وشفافة، إضافة إلى تعزيز جودة وأهمية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن من أجل تلبية احتياجات سوق العمل بشكل أفضل، وذلك بتوفير برامج تعليمية عالية الجودة، وجعل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني أكثر شمولية، ليصبح خيارًا جذابًا للمتعلمين والباحثين عن وظائف، إضافة إلى زيادة قابلية خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني للتوظيف في تخصصاتهم المحددة.

وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات، إنّ دور المجلس كمؤسسة استشارية محايدة وبيت للحوار تقوم على تشجيع الحوار الإيجابي بين كافة الأطراف ذات العلاقة في المجتمع حول أهم القضايا والسياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية.

وبيّن أنّه تم إنشاء منبر للحوار الوطني حول التشغيل وممارسات العمل اللائق المستقبلية للمساهمة في توجيه سياسات التشغيل نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.

وأكد، أنّ المجلس يسعى إلى أن يساهم هذا الحوار لإيجاد توافقات بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال الاتفاق على أهمية إيجاد قاعدة بيانات ونظام معلومات لسوق العمل يتم من خلالها جمع البيانات وتحليلها، مشيرًا إلى أهمية وجود نماذج خاصة بالتنبؤ بجانبي العرض والطلب في سوق العمل وسدّ الفجوة بينهما، وبما يتوافق مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

ودعا إلى تعزيز الشفافية في البيانات والمعلومات وإيجاد آليات متابعة من خلال المشاركة الفعّالة والحوار البناء بين القطاعين العام والخاص المبني على قضايا مهمة ومحددة تهدف إلى إيجاد حلول مشتركة بين القطاعين، مشيرًا إلى أنّه سيتم تضمين التوصيات والملاحظات الناتجة عن هذه الحوارات في الورقة البحثية للوصول إلى صيغتها النهائية.

بدورهم، أشار المشاركون إلى وجود تحديات تتعلق بالمهارات الخاصة بخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني والتي تعتبر غير قادرةٍ على تلبية متطلبات سوق العمل، وأوصوا بضرورة العمل على تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم بشكل يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

كما أوصى المشاركون بضرورة تعزيز التعاون والشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، لتحسين حوكمة القطاع بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

يذكر، أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقّع في وقت سابق مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والتعاون الدولي الألماني تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمّ اختيار المجلس لتيسير هذا الحوار بين القطاعين كونه الجهة الاستشارية للحكومة ولديه خبرة في إدارة الحوارات.

--(بترا)

م ف/م ق/اح

12/10/2023 17:59:31