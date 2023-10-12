ملتقى عمان الثقافي يعرض لفكر الهاشميين الأدبي والسياسي والاجتماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- عرض أكاديميون وباحثون لمحطات مشرقة وبارزة ومهمة في فكر الهاشميين الأدبي والسياسي والاجتماعي، ضمن جلسات ملتقى عمان الثقافي بدورته التاسعة عشرة تحت عنوان "فكر الهاشميين: الأدبي والسياسي والاجتماعي"، والتي عقدت اليوم الخميس في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان.

ولفتت وزيرة الثقافة هيفاء النجار التي رعت فعاليات الملتقى، في كلمتها إلى ما تمر به المنطقة من أزمة سياسية، مؤكدة تضامن الأردن قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء في فلسطين.

وأكدت أن موقف الأردن واضح وجلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالته أمس الأربعاء في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر.

وقالت النجار في الجلسة الأولى من الملتقى والتي ترأسها الدكتور سلطان المعاني، إن الأردن لن يتخلى عن موقفه العربي والحقوق العربية، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، منوهة بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل جزءا من هذا الموقف.

وأشارت الى أن جذور الأردن التاريخية ممتدة الى آلاف السنين منذ الحضارات القديم، منوهة بأن الأردن الحديث في ظل القيادة الهاشمية قدم منذ تأسيس الدولة الأردنية نموذجا ناجحا وصمودا استثنائيا للدولة الوطنية.

وأكدت أن وزارة الثقافة تقوم بحماية القيم الوطنية الأردنية في إطار عقلاني وفكري ونقدي وطني، مبينة أن الثقافة تمثل مدخلا في هذا الإطار، مشيرة الى أن الأردن الحديث صمد في وجه التحديات لأن الهاشميين انطلقوا في بنائه من منصة أفكار وقيم ومبادئ تعلي من قيمة الإنسان المبنية على المحبة والاحترام.

وأضافت، "إن الأردن تأسس على ثقافة الأمل، وعلينا أن نمنح شبابنا فرصًا وأن ندعم الفرح والجمال وأن نؤمن أن الأردن منصة دائمة للحوار العقلاني"، منوهة بأن الهاشميين أسسوا الدولة الأردنية على ثقافة التعلم المستمر، ليكون مركزا للإبداع والريادة.

وبينت أن المطلوب هو ثقافة مبنية على العقل والعقلانية ضمن مفهوم شمولي نقدي وبناء الوعي الحقيقي، لافتة الى أن للأردن مرتكزات واضحة: قومية ودينية ووطنية وقيمية، مستحضرة "رسالة عمان" التي قدمت نموذجا للتعددية والتنوع والانفتاح والاعتدال.

وفي ورقته التي حملت عنوان "دور الثقافة في التنمية والمساهمة في النهضة" قال وزير الثقافة الأسبق الأكاديمي والأديب الدكتور صلاح جرار، إن للثقافة في مواكبة النهوض الحضاري صورتين: الأولى أن تشكّل الثقافة عاملاً من عوامل التحفيز نحو التقدّم والإنجاز والإبداع، والثانية أن تحتفي الثقافة بما تمّ إنجازه وتشيد به وتثني على من قام به وتعلي من مكانته وشأنه وتنبّه على الأسباب التي تقف وراء النجاح والتميّز.

وأوضح أن الصورة الأولى تتحقق، عندما تكون الثقافة مصدراً للتحفيز ورافعة للنجاح، وأن تشتمل ثقافة الأمّة وفكرها وعقيدتها على ما يجعل الإخلاص في العمل وإتقانه وتطويره قيمة عليا من قيم الأمّة، والنشاط الثقافي في هذه الحالة هو الذي يعلي من هذه القيم ويستمر في تأكيدها والدعوة إلى الالتزام بها.

أما الصورة الثانية، بحسب جرار والتي ترصد فيه الثقافة نجاحات الأمّة وتحلّلها وتعلي من رموزها ونتائجها، فإنّها من الإسهامات التي تنهض بها الثقافة في التنمية بمختلف جوانبها، وتتخذ هذه الحالة أشكالاً مختلفة تتمثل في مختلف أنواع النشاط الثقافي من ندوات ومؤتمرات ومهرجانات وحوارات ومؤلفات وغيرها.

وأكد أن من أبرز وظائف الثقافة أهمية الحفاظ على هويّة المجتمع وشخصيته وتماسكه ومنعته وثقته بنفسه وقيمه وتعزيز عناصر قوته وتفعيلها وتقوية الدافعية بداخله نحو السعي لغد أفضل من خلال التطوير والبناء والتقدّم وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات التي يتعرّض لها سواءً أكانت أمنية أم اقتصادية أم صحيّة أم غيرها.

وأشار الى أبرز الشروط التي يجب توفرها لتتحقق نتائج العمل الثقافي ومنها الاستمراريّة في النشاط الذي نتطلع من خلاله إلى تحقيق الهدف المنشود، ومضاعفة الجهد في مواكبة الاستمرارية وعدم الاكتفاء بقدر محدود أو ثابت من الجهد، والارتقاء بمستوى الجهد المبذول بحيث يتضمن تطوّراً تصاعدياً ملموساً بمرور الزمن ومواصلة العمل، والتنوع في الوسائل المتبعة لتحقيق الهدف المنشود.

وتطرق الى أهم مجالات التنمية الثقافية ومنها؛ زيادة الإنتاج العلمي والفكري من خلال إجراء البحوث والدراسات وإعداد المؤلفات والأعمال الفكرية والإبداعية المختلفة ونشرها، وزيادة عدد دور النشر ووضع تشريعات تضمن دعم الناشرين والمؤلّفين، وزيادة عدد المكتبات العامّة في البلديات والجامعات والمدارس والهيئات الثقافية والاجتماعية والمؤسسات العامّة والخاصّة، وزيادة البنى التحتية الثقافية مثل المراكز الثقافية الشاملة وتنمية عادة القراءة لدى أبناء المجتمع وتنظيم المؤتمرات الثقافية والفكرية وإقامة المعارض والمهرجانات العامّة والمتخصّصة وتطوير الإعلام الثقافي والاستفادة من التطور في تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، والعناية بالترجمة من العربية إلى اللغات العالمية وبالعكس.

وأكد جرار أن الأردن الحديث شهد نهضة وتنمية ثقافية ملموسة ومتسارعة، تمثّل مظهراً مهمّاً وأساسيّاً من مظاهر النهضة والتنمية والتطوّر في المملكة، وانخرط في المشهد الثقافي أبناء المجتمع من مختلف فئاته العمرية والاجتماعية، كما تطورت التشريعات التي تتيح مثل هذا الانخراط والمشاركة، مثلما تطوّرت مظاهر هذا الانخراط وأثره على الوعي والفكر والسلوك والممارسات الاجتماعية المختلفة.

ولفت إلى أن الدولة الأردنية أدركت في وقت مبكر ومنذ تأسيسها أنّ الثقافة تشكل ركناً أسياسيّاً من أركان قيام الدول وهي العمود الفقري لنجاح الدول كون الثقافة مسؤولة عن الحفاظ على هوية المجتمع وعقيدته وتراثه وقيمه، منوها بأن مجلس الملك المؤسس كان يضمّ أهل الفكر والأدب.

وفي ورقة حملت عنوان "رؤية الهاشميين للقضايا المحورية في الفكر السياسي العربي الحديث والمعاصر"، ركز استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور محمد خربوش على دور الهاشميين في إنشاء الدولة العربية الحديثة ودورهم في ترسيخ الدولة الوطنية وفق فكر سياسي عربي .

وأشار إلى أنه قبل عام 1016 لم يكن لدى العرب فكر سياسي عربي بمعنى ان يؤدي الى إنشاء دولة عربية، منوها بأن اندلاع الثورة العربية الكبرى أسس لنشوء فكر سياسي عربي لعب فيه الهاشميون دورا محوريا.

وتحدث عن دور الهاشميين في إنشاء الدولة الوطنية في مرحلة ما بعد الحكم العثماني، مستعرضا نشأة الدولة الفيصلية والمملكة العراقية، مشيرا الى المملكة الأردنية الهاشمية التي وصفها بـ "الأبرز في تاريخ المنطقة الحديث".

وأكد أنه وبرغم التحديات تمكن الهاشميون من تأسيس دولة وطنية حيث نجح الأردن بالصمود والبقاء بالرغم من شح الموارد الطبيعية والثروة النفطية.

يتبع... يتبع

--(بترا)

م ت/م د/اح

12/10/2023 17:39:35