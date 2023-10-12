الاقتصاد الرقمي توقع مذكرات تفاهم مع جامعات رسمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الخميس، مذكرات تفاهم مع كل من جامعات

الأردنية، اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، الهاشمية، آل البيت، البلقاء التطبيقية، الحسين بن طلال، مؤتة، الطفيلة التقنية والألمانية الأردنية.

وبحسب بيان للوزارة، تهدف المذكرات التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة مع رؤساء الجامعات، بحضور أمين عام وزارة التعليم العالي مأمون الدبعي، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، إلى دعم برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وبالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية.

وأكد الهناندة حرص الوزارة على تطوير وتنمية المهارات الرقمية للطلبة والخريجين في الجامعات، والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية التي باتت متطلبا أساسيا، والمساهمة في تحسين قطاع التعليم والتدريب.

وأشار الى أهمية البدء بالتدريب على المهارات الرقمية على نطاق واسع عبر اتباع نهج موجه حسب الطلب لتناسب وتوائم متطلبات واحتياجات سوق العمل، من خلال التعاون مع جمعية المهارات الرقمية التي تهدف الى تطوير وإدارة مجالات التدريب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جهتهم، أوضح رؤساء الجامعات أهمية تقديم ودعم برامج التدريب والتوظيف التي ستوفرها الوزارة لطلبة الجامعات، والتي تتيح فرص العمل للطلبة والخريجين وإكسابهم مهارات وخبرات ترفع مستواهم وجاهزيتهم لسوق العمل داخل وخارج الأردن.

كما تهدف المذكرات إلى تأهيل الشباب والشابات من طلاب الجامعات للعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للطلبة المتوقع تخرجهم أو الخريجين، ومشاركة الجامعات بإحصاءات وبيانات القطاع دوريا، ومشاركة قصص نجاح طلبة الجامعات والإعلان عن فرص التدريب والعمل المتاحة للطلبة من خلال الوزارة.

--(بترا)

غ ح/م ف/اح

12/10/2023 17:50:21