الاقتصاد الرقمي توقع مذكرات تفاهم مع جامعات رسمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الخميس، مذكرات تفاهم مع كل من جامعات
الأردنية، اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، الهاشمية، آل البيت، البلقاء التطبيقية، الحسين بن طلال، مؤتة، الطفيلة التقنية والألمانية الأردنية.
وبحسب بيان للوزارة، تهدف المذكرات التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة مع رؤساء الجامعات، بحضور أمين عام وزارة التعليم العالي مأمون الدبعي، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، إلى دعم برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وبالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية.
وأكد الهناندة حرص الوزارة على تطوير وتنمية المهارات الرقمية للطلبة والخريجين في الجامعات، والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية التي باتت متطلبا أساسيا، والمساهمة في تحسين قطاع التعليم والتدريب.
وأشار الى أهمية البدء بالتدريب على المهارات الرقمية على نطاق واسع عبر اتباع نهج موجه حسب الطلب لتناسب وتوائم متطلبات واحتياجات سوق العمل، من خلال التعاون مع جمعية المهارات الرقمية التي تهدف الى تطوير وإدارة مجالات التدريب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جهتهم، أوضح رؤساء الجامعات أهمية تقديم ودعم برامج التدريب والتوظيف التي ستوفرها الوزارة لطلبة الجامعات، والتي تتيح فرص العمل للطلبة والخريجين وإكسابهم مهارات وخبرات ترفع مستواهم وجاهزيتهم لسوق العمل داخل وخارج الأردن.
كما تهدف المذكرات إلى تأهيل الشباب والشابات من طلاب الجامعات للعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للطلبة المتوقع تخرجهم أو الخريجين، ومشاركة الجامعات بإحصاءات وبيانات القطاع دوريا، ومشاركة قصص نجاح طلبة الجامعات والإعلان عن فرص التدريب والعمل المتاحة للطلبة من خلال الوزارة.
--(بترا)
غ ح/م ف/اح
12/10/2023 17:50:21
MENAFN12102023000117011021ID1107233608
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.