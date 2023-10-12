وزيرة النقل تبحث والسفير الاسترالي التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- بحثت وزيرة النقل وسام التهتموني، مع السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، مجالات تعزيز التعاون المستقبلي في قطاع النقل.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس؛ عرضت التهتموني للمشاريع التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء في قطاعات النقل من خلال تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للمساهمة في زيادة فرص العمل، خاصة للمرأة والشباب ضمن المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاع.

وأكدت، أهمية تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في قطاع النقل بهدف تخفيف تكلفة النقل على المواطنين.

من جهته أشار السفير لينش إلى عمق العلاقات الأردنية الأسترالية على مدار عقود من الزمن ضمن العديد من اطر التعاون الناجح، مؤكداً استمرارية الدعم الأسترالي في مجال قطاع النقل في الأردن.

--(بترا)

ع ن/م ق/اح

12/10/2023 17:25:38