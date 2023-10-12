وزيرة النقل تبحث والسفير الاسترالي التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- بحثت وزيرة النقل وسام التهتموني، مع السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، مجالات تعزيز التعاون المستقبلي في قطاع النقل.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس؛ عرضت التهتموني للمشاريع التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء في قطاعات النقل من خلال تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للمساهمة في زيادة فرص العمل، خاصة للمرأة والشباب ضمن المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاع.
وأكدت، أهمية تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في قطاع النقل بهدف تخفيف تكلفة النقل على المواطنين.
من جهته أشار السفير لينش إلى عمق العلاقات الأردنية الأسترالية على مدار عقود من الزمن ضمن العديد من اطر التعاون الناجح، مؤكداً استمرارية الدعم الأسترالي في مجال قطاع النقل في الأردن.
--(بترا)
ع ن/م ق/اح
12/10/2023 17:25:38
MENAFN12102023000117011021ID1107233607
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