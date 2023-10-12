افتتاح قنصلية فخرية للجمهورية التشيكية في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 12 تشرين الأول (بترا) امين المعايطة- افتتح في العقبة اليوم الخميس مكتب قنصلية فخرية للجمهورية التشيكية، برعاية محافظ العقبة خالد حجاج، وسفير الجمهورية التشيكية في عمان اليكساندر سبوريش.
وقال السفير سبوريش إن افتتاح القنصلية الفخرية لجمهورية التشيك في محافظة العقبة، يأتي للأهمية الخاصة التي تحتلها المدينة، وما يوليه جلاله الملك عبدالله الثاني من أهمية خاصة لهذه المدينة السياحية والاستثمارية.
وأضاف، "نظرا لزيادة أعداد السياح التشيك للمملكة، خاصة لمنطقة المثلث الذهبي؛ فإن السفارة التشيكية أبدت رغبتها في تقديم خدماتها المختلفة للسياح التشيك في مدينة العقبة نظرا لقربها من المثلث الذهبي الذي يشهد أعدادًا متزايدة من السياح.
ولفت سبوريش إلى العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين والأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن، ما أسهم في تطوير المشاريع المستقبلية التي يمكن أن يتعاون فيها كلا الجانبين.
وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية المهندس حمزة الحاج حسن، ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، وأعضاء الغرفة ورئيس جمعية العقبة للغوص خماش ياسين، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
--(بترا)
ا م/م د/اح
12/10/2023 17:18:15
MENAFN12102023000117011021ID1107233606
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