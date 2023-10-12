افتتاح قنصلية فخرية للجمهورية التشيكية في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 12 تشرين الأول (بترا) امين المعايطة- افتتح في العقبة اليوم الخميس مكتب قنصلية فخرية للجمهورية التشيكية، برعاية محافظ العقبة خالد حجاج، وسفير الجمهورية التشيكية في عمان اليكساندر سبوريش.

وقال السفير سبوريش إن افتتاح القنصلية الفخرية لجمهورية التشيك في محافظة العقبة، يأتي للأهمية الخاصة التي تحتلها المدينة، وما يوليه جلاله الملك عبدالله الثاني من أهمية خاصة لهذه المدينة السياحية والاستثمارية.

وأضاف، "نظرا لزيادة أعداد السياح التشيك للمملكة، خاصة لمنطقة المثلث الذهبي؛ فإن السفارة التشيكية أبدت رغبتها في تقديم خدماتها المختلفة للسياح التشيك في مدينة العقبة نظرا لقربها من المثلث الذهبي الذي يشهد أعدادًا متزايدة من السياح.

ولفت سبوريش إلى العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين والأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن، ما أسهم في تطوير المشاريع المستقبلية التي يمكن أن يتعاون فيها كلا الجانبين.

وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية المهندس حمزة الحاج حسن، ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، وأعضاء الغرفة ورئيس جمعية العقبة للغوص خماش ياسين، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

--(بترا)

ا م/م د/اح

12/10/2023 17:18:15